Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình thương vong xảy ra trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán, hướng đi Đà Lạt.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 28/3, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong.
Cụ thể, anh Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1989) chở theo vợ và con gái 9 tuổi bằng xe máy trên Quốc lộ 20 (huyện Định Quán), hướng ngã 3 Dầu Giây đi Đà Lạt. Khi đang di chuyển tới xã Phú Ngọc thì bị ôtô do tài xế tên Hạnh tông trúng.
Cú tông mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, chiếc xe máy bị ủi vào lề đường, anh Nhân cùng vợ con bị thương nặng, đưa đi cấp cứu. Người chồng đã không qua khỏi sau đó.
Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, cú tông quá mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, bẹp dúm, còn chiếc xe máy bị ủi vào lề đường, hư hỏng nặng; 3 người gia đình anh N. bị thương nặng, nằm bất tỉnh bên đường.
Sau khi phát hiện vụ việc, người dân sống ven Quốc lộ 20 đã đưa anh N. cùng vợ con đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh N. đã tử vong sau đó.