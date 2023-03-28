Án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang: Người phụ nữ bị hàng xóm đánh tử vong ngay trước nhà

Xã hội 28/03/2023 10:08

Vào ngày 28/3, lãnh đạo xã Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang) xác nhận vụ người phụ nữ bị hàng xóm dùng hung khí đánh dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, bà T.N.P. (68 tuổi) và ông Trần Văn Hoàng (53 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương) là hàng xóm của nhau, nhưng xảy ra mâu thuẫn.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 27/3, Hoàng dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu và vai của bà Phượng tại đoạn đường nông thôn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương. Dù bà Phượng đã gục tại chỗ, nhưng Hoàng vẫn dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Dựa vào camera của nhà người dân ghi lại, Hoàng đã đánh tổng cộng 21 cái vào người bà Phượng. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn.

Bà P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, bà P. đã tử vong vào rạng sáng 28/3. Hiện tại, Công an đang tạm giữ nghi phạm Hoàng. 

Án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang: Người phụ nữ bị hàng xóm đánh tử vong ngay trước nhà - Ảnh 1
Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ Zing, một sự việc xảy ra tương tự, vào ngày 15/8 Công An TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang phối hợp Công an phường 2 phong tỏa hiện trường, điều tra người phụ nữ bị hàng xóm đánh tử vong.

Khoảng 8h cùng ngày, bà N.N.L. (48 tuổi) sống tại hẻm Nhị Tỳ, phường 2 (TP Mỹ Tho) bưng hủ tiếu cho khách ở công trình xây dựng gần nhà. Lúc này, Mai Văn Sáng (35 tuổi, sống đối diện nhà bà L.), bất ngờ cầm búa và dao đập vào đầu bà L.

Bà L. bị thương nặng bỏ chạy rồi gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân địa phương chuyển lên bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

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