Vụ lật xe khách khiến 8 người thương vong ở Quảng Ngãi: Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn

Xã hội 28/03/2023 09:45

Cảnh sát nhận định tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn, thiếu quan sát khi băng ngang qua tuyến tránh quốc lộ 1 ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 28/3, đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho hay Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe khách lật xuống ruộng bên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua xã Đức Chánh khiến tài xế tử vong và 6 người bị thương.

Sau cú va chạm với ôtô khách, ông An cùng xe máy bị hất văng bên đường ngang dân sinh giao nhau với tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

 

Vụ lật xe khách khiến 8 người thương vong ở Quảng Ngãi: Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm tài xế tử vong, nhiều hành khách bị thương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định ông Nguyễn Văn An (ngụ xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) vi phạm nồng độ cồn với kết quả 0,053 mg/lít khí thở và thiếu quan sát khi băng qua đường ngang dân sinh giao nhau với khúc cua tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

Tài xế xe khách Đoàn Thanh Hương (37 tuổi, ngụ Quảng Bình) điều khiển, chở 44 hành khách từ Quảng Bình vào TP.HCM, khi đến khu vực này thì xảy ra va quẹt với xe máy của ông An. Sau đó ôtô khách mất lái lao sang bờ ruộng bên đường và lật ngang (thời điểm này trên xe khách có 40 hành khách và 4 lái, phụ xe). Hậu quả, tài xế ôtô khách chết tại chỗ; lái xe máy và 5 hành khách khác bị thương.

"Nhiều khả năng sau khi đâm vào đuôi xe máy, tài xế ôtô khách giật mình hoảng hốt gây mất lái khiến phương tiện lao sang bờ ruộng bên đường và lật nghiêng", đại tá Đãi nói.

Vụ lật xe khách khiến 8 người thương vong ở Quảng Ngãi: Tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 2
Sau cú va chạm với ôtô khách, ông An cùng xe máy bị hất văng bên đường - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại thời điểm xảy ra tai nạn, công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống ruộng do tránh xe máy đang băng qua đường tại Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn tất. Những hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, lực lượng chức năng và người dân đã đập vỡ phần kính đầu xe để đưa các nạn nhân mắc kẹt bên trong xe khách ra ngoài.

Các nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Mộ Đức để cấp cứu. Đồ đạc, quần áo và nhiều vật dụng khác của hành khách trên xe rơi vãi khắp nơi.

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