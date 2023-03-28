Ngay khi né một người đi xe máy dẫn đến mất lái, xe khách lao xuống ruộng. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 7 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 15h ngày 27/3, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 73B-007.84 chở khoảng 35 hành khách lưu thông hướng Bắc - Nam. Đến đoạn đường tránh thị trấn Mộ Đức, bất ngờ có người đi xe máy qua đường. Tài xế xe khách đánh lái tránh xe máy nhưng mất kiểm soát nên xe lao xuống ruộng ở phần đường ngược chiều.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, 7 hành khách trên xe bị thương nặng. Ô tô khách hư hỏng nặng, hành lý trên xe văng tung tóe.

Người dân địa phương hỗ trợ lực lượng chức năng ứng cứu người bị nạn. Số hành khách bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

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