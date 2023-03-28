Chân dung mẹ ruột và người tình nghi ép bé trai 3 tuổi hút ma túy

Xã hội 28/03/2023 06:47

Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá gây xôn xao mạng xã hội.

Theo thông tin từ VTC News, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể, vào 15h30 ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ Lê Văn Bậm - nhân tình của người mẹ khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

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Đối tượng Bậm cùng với người tình Nguyễn Thảo Nguyên - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

 

Khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm, công an phát hiện, thu giữ 0,21g ma túy Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

Xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện Lê Văn Bậm và N.T.N. - mẹ ruột cháu bé tra dương tính với ma túy; riêng cháu T.N.A.T. âm tính với ma túy. Cháu bé được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm và N.T.N. để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan công an làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T. để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Công an phát hiện, thu giữ 0,21g ma túy Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Trước đó, theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, vào lúc 10h30 ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T.M.T. (SN 1993) - cha ruột cháu bé về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột của anh là bé T.N.A.T. (SN 2020) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

 

Do mâu thuẫn gia đình nên từ năm 2021, vợ anh T. là chị N.T.N. (SN 2000) mang theo 2 con nhỏ (cháu T.N.A.N (SN 2018) và bé T.N.A.T bỏ đi. Chị T. chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm (SN 1979, hộ khẩu thường trú đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10).

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Các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được đăng trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận - Ảnh: VTC News

Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin chị N sử dụng trái phép chất ma túy nên anh T. đã đến đón cháu T.N.A.N. về sống chung với mình, riêng bé T.N.A.T. tiếp tục sống cùng với N. và Bậm. Đến ngày 22/3, anh T. phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T.N.A.T. bị N. và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải các clip trên lên mạng xã hội.

Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được đăng trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận, Lê Văn Bậm và N.T.N đã xóa tài khoản facebook, đưa cháu T.N.A.T. bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác.

Cha ruột của bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: 'Khổ đến mấy cũng đưa con về nuôi'

Cha ruột của bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: 'Khổ đến mấy cũng đưa con về nuôi'

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi cho sử dụng chất ma túy, anh T.M.T. (31 tuổi, cha bé trai) nóng lòng được đón con về chăm sóc và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

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