Vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột và người tình dương tính, tàng trữ ma túy

Xã hội 27/03/2023 18:05

Vào ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi cho sử dụng chất ma túy trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi cho sử dụng chất ma túy trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Bé trai trong clip được xác định là AT, con trai anh NMT (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Sau khi các clip xuất hiện trên mạng xã hội, Công an đã tạm giữ với Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ của bé trai) để lập hồ sơ, lấy lời khai và xử lý.

Qua khám xét nơi ở của cả hai, công an phát hiện Bậm có tàng trữ một lượng ma túy nên ngày 26/3, Công an đã bắt khẩn cấp với người này để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý về hành vi bạo hành đối với bé AT của người này.

Vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột và người tình dương tính, tàng trữ ma túy - Ảnh 1
Lê Văn Bậm - Ảnh: Báo Công an TP.HCM
Vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột và người tình dương tính, tàng trữ ma túy - Ảnh 2
Ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy công an thu giữ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc bé trai 3 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy gây phẫn nộ dư luận.

Theo đó, lúc 10 giờ 30 ngày 24/3/2023, Công an TPHCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T.M.T (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột anh là bé T.N.A.T (SN 2020) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột và người tình dương tính, tàng trữ ma túy - Ảnh 3
Công an đưa Bậm, Nguyên và bé trai về nhà trọ trên địa bàn xã Bà Điểm để kiểm tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, do mâu thuẫn gia đình nên từ năm 2021, vợ anh T là chị N.T.N (SN 2000, hộ khẩu thường trú quận Tân Bình) đã mang theo 2 con nhỏ (cháu T.N.A.N, sinh năm 2018 và bé T.N.A.T) bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm (SN 1979, hộ khẩu thường trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10).

Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin chị N sử dụng trái phép chất ma túy nên anh T đã đến đón cháu T.N.A.N về sống chung với mình, riêng bé T.N.A.T tiếp tục sống cùng với N và Bậm. Đến ngày 22/3/2023, anh T phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T.N.A.T bị N và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan Công an, đồng thời đăng tải các clip trên lên mạng xã hội. 

Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được đăng trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận, Lê Văn Bậm và N.T.N đã xóa tài khoản facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhằm nhanh chóng tìm được cháu bé và các đối tượng có liên quan.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành, nghi ép sử dụng ma tuý đá

Kết quả kiểm tra sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành, nghi ép sử dụng ma tuý đá

Vào ngày 27/3, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc bé trai 3 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy gây phẫn nộ dư luận.

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