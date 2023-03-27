Vào ngày 27/3, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc bé trai 3 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy gây phẫn nộ dư luận.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc bé trai 3 tuổi có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy gây phẫn nộ dư luận. Cụ thể, lúc 10 giờ 30 ngày 24/3/2023, Công an TPHCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T.M.T (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột anh là bé T.N.A.T (SN 2020) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Cụ thể, do mâu thuẫn gia đình nên từ năm 2021, vợ anh T là chị N.T.N (SN 2000, hộ khẩu thường trú quận Tân Bình) đã mang theo 2 con nhỏ (cháu T.N.A.N, sinh năm 2018 và bé T.N.A.T) bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm (SN 1979, hộ khẩu thường trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10). Ảnh: Báo Công an TP.HCM Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin chị N sử dụng trái phép chất ma túy nên anh T đã đến đón cháu T.N.A.N về sống chung với mình, riêng bé T.N.A.T tiếp tục sống cùng với N và Bậm. Đến ngày 22/3/2023, anh T phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T.N.A.T bị N và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan Công an, đồng thời đăng tải các clip trên lên mạng xã hội.

Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được đăng trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận, Lê Văn Bậm và N.T.N đã xóa tài khoản facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhằm nhanh chóng tìm được cháu bé và các đối tượng có liên quan. Hình ảnh bé trai có dấu hiệu bị bạo hành, nghị ép sử dụng ma túy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau gần hai ngày khẩn trương truy xét theo dấu vết “nóng” của 2 đối tượng trên tại các địa điểm nghi vấn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM; TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TPHCM), đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Bậm khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm, Công an phát hiện, thu giữ 0,21g ma túy Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện Lê Văn Bậm và N.T.N dương tính với ma túy; riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy và được Công an TP đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm và N.T.N để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kinh hoàng người phụ nữ ở Bình Dương bị hành hung, cắt tóc, lột đồ giữa đường Vào ngày 27/3, một người phụ nữ bị nhóm người khống chế hành hung dã man, cắt tóc lột hết đồ ngay giữa đường khiến người dân bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-qua-kiem-tra-suc-khoe-cua-be-trai-3-tuoi-bi-cha-duong-bao-hanh-nghi-ep-su-dung-ma-tuy-a-566965.html