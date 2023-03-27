Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: 'Tôi nghe tiếng khóc, tiếng la hét, cố tìm đường ra khỏi xe nhưng bất lực'

Xã hội 27/03/2023 17:50

Đến 16h ngày 27/3, công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân trong vụ lật xe khách tại Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn tất. Nhiều hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 15h20 ngày 27/3 trên địa bàn xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đến đoạn thuộc địa phận xã Đức Chánh, phát hiện một người đàn ông đang băng qua đường, tài xế (chưa rõ danh tính) chủ động né tránh khiến xe khách lao xuống ruộng, nằm lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong, nhiều hành khách trên xe bị thương.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng chức năng huyện Mộ Đức có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi bệnh viện, đồng thời điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: 'Tôi nghe tiếng khóc, tiếng la hét, cố tìm đường ra khỏi xe nhưng bất lực' - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Giao Thông, hiện trường đồ đạc, quần áo và nhiều vật dụng khác của hành khách trên xe rơi vất vưởng. Khung gầm chiếc xe hư hỏng, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm bên trong xe. Ngay cạnh đó, lực lượng chức năng đã đưa thi thể tài xế ra bên ngoài.

Tài xế được xác định là Đoàn Thanh Hưng, 38 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe khách 73B - 007.84 đã tử vong bên trong xe.

Nhiều người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên xe khách di chuyển tốc độ vừa phải, song họ chỉ nhìn thấy chiếc xe đảo lái rồi lao thẳng xuống ruộng. Bà Nguyễn Thị Phương, nhà gần nơi xảy ra vụ tai nạn cho biết, bà đang nghỉ trưa bỗng nghe nghe tiếng rầm lớn. Bà tung cửa chạy ra ngoài, nghe tiếng kêu cứu thất thanh, sau đó nhiều người sống gần đó cùng chạy ra để cứu hành khách trong xe.

“Tôi thấy chiếc xe nằm bẹp dưới ruộng lúa, bên trong nghe tiếng nhiều người ta gào khóc. Tôi bủn rủn chân tay, chẳng biết làm gì, sau bình tĩnh lại tôi cùng người dân tìm cách tiếp cận các nạn nhân và đưa họ ra bên ngoài. Nhiều người dính bùn đất cùng máu, tội lắm”, bà Phương nhớ lại.

 

Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ lật xe khách ở Quảng Ngãi: 'Tôi nghe tiếng khóc, tiếng la hét, cố tìm đường ra khỏi xe nhưng bất lực' - Ảnh 2
Chiếc xe khách lật ngược khiến tài xế tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Hàng chục hành khách gồm người già và trẻ em may mắn thoát nạn ngồi thẫn thờ sau vụ tai nạn. Ai nấy thất thần khi vừa thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Chị Hoàng Thị Minh Tâm, một hành khách đi trên xe kể: "Khi xe vừa vào đường tránh, tăng tốc được vài chục giây thì bất ngờ chao đảo. Tôi ngồi phía trước nên hoảng loạn. Khi tấm kính xe rơi xuống, tôi vội đưa cánh tay che lấy hai con ngồi bên cạnh. Sau đó, tôi không nhớ gì nữa. Chỉ nghe tiếng hai đứa con khóc thét và bên trong xe khung cảnh hoảng loạn”.

Còn anh Hải, người may mắn thoát nạn cho biết, anh không biết gì vì lúc đó đang mở nhạc để nghe. Khi thấy xe chao đảo liên hồi, anh hoảng loạn chụp lấy cửa xe nhưng không kịp, sau đó thì cả người ê ẩm. “Tôi nghe tiếng khóc, tiếng la hét, còn bản thân thì cố tìm đường ra khỏi xe nhưng bất lực. Tôi may mắn khi thấy mình còn sống”, anh Hải nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân đã đến hỗ trợ công tác tìm kiếm, cấp cứu các nạn nhân.

Phương tiện trên đường di chuyển từ Quảng Bình vào tỉnh Bình Dương, khi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến giao thông qua QL1 bị ách tắc. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng điều tiết không cho phương tiện lưu thông trên đường tránh mà di chuyển vào QL1 cũ qua trung tâm thị trấn Mộ Đức.

Công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tra vụ việc đang được cơ quan công an huyện Mộ Đức và Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tại hiện trường.

Nhiều hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có một số trường hợp gãy tay, chân hoặc bị thương vùng đầu.

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