Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi cho sử dụng chất ma túy, anh T.M.T. (31 tuổi, cha bé trai) nóng lòng được đón con về chăm sóc và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Theo thông tin từ Zing, liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi cho sử dụng chất ma túy trong các clip lan truyền trên mạng xã hội người đăng video về vụ việc lên mạng, anh T.M.T. (31 tuổi, cha bé trai) nóng lòng được đón con về chăm sóc và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Anh T. cho biết kết hôn với vợ là N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) năm 2018. Họ có 2 con chung. Cách đây hơn một năm, đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chị N. sau đó mang con đi rồi sống với người đàn ông khác. Theo anh T., gần đây, anh mượn tài khoản Facebook của chị N. để bán hàng rồi phát hiện nhiều clip ghi cảnh con trai bị người tình của vợ hăm dọa, cho hút ma túy. “Lúc đó tôi rất sốc, do thương con nên tôi đã đăng thông tin lên mạng để cầu cứu. Tôi đang làm các thủ tục để đưa con trai về nuôi”, người cha chia sẻ và nói dù khổ đến mấy cũng phải lo cho con trai cuộc sống tốt hơn.

Đối với những người liên quan việc đe dọa cháu bé, anh T. đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hình ảnh bé trai nghi hút ma túy - Ảnh: Zing Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào 15h30 ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bậm khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan. Công an lấy lời khai Lê Văn Bậm - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện Lê Văn Bậm và N.T.N dương tính với ma túy. Riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy và đã được Công an TPHCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng Lê Văn Bậm và N.T.N. để củng cố, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T. để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột và người tình dương tính, tàng trữ ma túy Vào ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ bé trai 3 tuổi bị bạo hành và nghi cho sử dụng chất ma túy trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

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