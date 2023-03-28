Xuất hiện thêm chiêu lừa đảo 'ba con bị tai nạn' ở TP.HCM

Xã hội 28/03/2023 06:28

Một học sinh Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TP HCM) đang đứng đợi người thân ở cổng trường thì một người đàn ông chạy xe máy đến và nói: "Ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một học sinh Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đang đứng đợi người thân ở cổng trường thì một người đàn ông chạy xe máy đến và nói: "Ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện". Đây là chiêu lừa mới xuất hiện tại TP HCM nhắm đến học sinh

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, có sự việc như trên xảy ra vào trưa 24/3. Tuy nhiên, vì ba của học sinh này đã mất nên em vội chạy ngay vào phòng giám thị báo cáo sự việc. Khi giám thị và bảo vệ Trường THPT Phú Nhuận chạy ra cổng trường, người đàn ông khoảng 50 tuổi đã đi mất.

Ông Tuấn cho biết hiện nhà trường đã thông tin đến tất cả các lớp về trường hợp trên để các em học sinh cảnh giác. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lưu ý phụ huynh không nên cho con em mang các vật dụng đắt tiền đi học.

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Khi giám thị và bảo vệ Trường THPT Phú Nhuận chạy ra cổng trường, người đàn ông khoảng 50 tuổi đã đi mất - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 22/3, một số hội nhóm phụ huynh tại TP.HCM chia sẻ ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn kể lại câu chuyện xảy ra vào ngày 21/3 ở trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức). Cụ thể, một học sinh đang đứng đợi phụ huynh ở cổng trường thì một người đàn ông lạ mặt dụ chở em đi với lý do "ba bị tai nạn giao thông". Học sinh này ngay lập tức quay vào trường và báo lại với giáo viên chủ nhiệm.

 

Chiều tối 22/3, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT Thủ Đức, khẳng định câu chuyện đang được lan truyền trong các nhóm phụ huynh là sai sự thật, hoàn toàn không có chuyện trẻ bị người lạ dụ dỗ chở đi.

Ông Nguyên nói rằng vấn đề an toàn, an ninh trường học luôn được phòng nhắc nhở thường xuyên. Các trường cũng tăng cường cảnh giác và siết chặt an ninh ở khu vực trường học.

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Đoạn tin nhắn được chia sẻ trong các hội nhóm của phụ huynh ở trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) là không chính xác - Ảnh: Zing

Ngoài ra, các trường được yêu cầu phải bố trí nhân viên trực đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin của phụ huynh. Thông tin liên lạc của lãnh đạo, giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu, bảo vệ trường cũng được công khai. Nếu có vấn đề phát sinh, phụ huynh có thể kịp thời thông tin với nhà trường để được hỗ trợ.

Đại diện Phòng GD&ĐT Thủ Đức thông tin thêm hiện nay, các trường học trên địa bàn TP Thủ Đức đều chú trọng và tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ tiểu học để các em tránh tiếp xúc với người lạ và nhận diện những dấu hiệu gây nguy hiểm cho bản thân. Dù vậy, các gia đình cũng cần theo sát con, quan tâm, nhắc nhở và trang bị thêm cho con nhiều kỹ năng sống khác. Đồng thời, cha mẹ học sinh phải thường xuyên giữ liên lạc với nhà trường để thông tin kịp thời các tình huống xấu, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo.

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