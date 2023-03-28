Vào sáng 28/3, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được các đối tượng liên quan vụ hành hung, lột quần áo một phụ nữ.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 28/3, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, công an đã xác định được những người liên quan vụ đánh ghen trên đường.

Sau khi nhận được tin báo, công an phường đã đến hiện trường nhưng lúc này nhóm người này đã rời đi. Từ hình ảnh, video được người dân quay, chụp lại, công an phường xác định, đối tượng không phải là người ở địa phương.

Thông qua trình báo của bị hại, công an phường đã xác định được những người liên quan. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra, xử lí theo thẩm quyền. Người đàn ông sống tại Đồng Nai, còn nạn nhân 18 tuổi, quê ở Cà Mau.

Cô gái bị cắt tóc, lột đồ ngay trên đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nhóm người lao vào lôi cô gái từ xe màu đen ra ngoài - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 27/3, tại đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một xảy ra vụ đánh ghen dã man. Lúc này, đôi nam nữ đang di chuyển trên ô tô màu đen biển số TP.HCM. Sau đó, một nhóm nam nữ khoảng 10 người đi trên 1 ô tô màu trắng và 2 chiếc xe máy ép xe chiếc màu đen lên vỉa hè.

Sau đó, cả nhóm khống chế đưa đôi nam nữ trên chiếc xe ô tô màu đen xuống đường. Một số người đàn ông đứng xung quanh, còn ba người phụ nữ bắt đầu đánh túi bụi vào người phụ nữ. Người đàn ông đi cùng can nhưng nhóm người này vẫn lao vào đánh, dùng kéo cắt tóc rồi lột đồ của người phụ nữ.

Khi người dân căn ngăn thì bị nhóm thanh niên đe dọa. Thấy vậy, một số người trình báo Công an phường Phú Mỹ.

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