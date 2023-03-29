Thêm một gia đình ở Hà Nội cầu cứu khi bị lừa 260 triệu từ cuộc gọi 'con đang cấp cứu'

Xã hội 29/03/2023 07:40

Vào ngày 28/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Tây Hồ đang điều tra vụ phụ huynh bị lừa chuyển tiền sau cuộc gọi điện thông báo "con đang cấp cứu".

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 13/3, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ nhận được tin trình báo của gia đình anh V. (SN 1975, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc sáng cùng ngày anh nhận được điện thoại thông báo con trai bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Các đối tượng liên tục gọi điện thúc ép, yêu cầu anh phải chuyển tiền viện phí để cấp cứu cho con. Vợ chồng anh V. đã chuyển 260 triệu đồng cho các đối tượng. Khi đến bệnh viện, vợ chồng anh gặp bác sỹ để hỏi thông tin thì mới biết gia đình bị lừa đảo.

Công an quận Tây Hồ khuyến cáo, đến lúc này, nhiều đối tượng mạo danh nhà trường hoặc bệnh viện thông báo học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con. Thủ đoạn lừa đảo này đã xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thêm một gia đình ở Hà Nội cầu cứu khi bị lừa 260 triệu từ cuộc gọi 'con đang cấp cứu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Zing, Công an TP Hà Nội cho biết mạo danh nhà trường hoặc bệnh viện thông báo học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con là thủ đoạn lừa đảo mới, đã xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những người này lợi dụng tâm lý lo lắng, rối bời của phụ huynh để yêu cầu nạn nhân nhanh chóng gửi tiền nộp viện phí để bác sĩ phẫu thuật. Thậm chí, những người này còn dùng chiêu trò tinh vi như sử dụng âm thanh cấp cứu, giả danh bác sĩ để mô tả về tình trạng nguy kịch, đánh vào tâm lý của phụ huynh.

Nhà chức trách đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Khi nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, nhà trường về việc người thân, học sinh bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện, người dân cần phải bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền ngay, đồng thời liên hệ với nhà trường để xác minh thông tin và trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

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