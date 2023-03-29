Tối 28/3, Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), cho biết cơ sở y tế này đang điều trị 7 học sinh của trường Tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Tạp chí trẻ em, liên quan đến vụ học sinh Hà Nội nghi ngộ độc sau chuyến dã ngoại xảy ra vào ngày 28/3, một vị lãnh đạo UBND phường Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Quận ủy - UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy - UBND phường Kim Giang, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các em ngay sau khi sự việc xảy ra. UBND Quận cũng đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị Sở Y tế tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em; đồng thời phối hợp với Quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Các lực lượng đã cùng phối hợp để phân loại các em theo triệu chứng nhẹ - nặng. Trong đó, có 41 học sinh đã được đưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội như: Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây Dựng, Bệnh viện Bạch Mai… Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai có số lượng các học sinh đông nhất, với khoảng 20 em", lãnh đạo phường Kim Giang cho hay. Nhiều học sinh được đưa đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: VTC News Đến tối 28/3, Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), cho biết cơ sở y tế này đang điều trị 7 học sinh của trường Tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhi nhập viện vào khoảng 16h ngày 28/3 trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, một số trẻ bị tiêu chảy.

Bác sĩ Sơn cho biết 5 bệnh nhi đầu tiên đã được tiến hành xử lý cấp cứu, truyền dịch, truyền kháng sinh. Các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng, tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt. Trong số 7 học sinh nhập Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, 5 cháu dự kiến xuất viện vào sáng nay (29/3) nếu các chỉ số sinh tồn ổn định. Hai bệnh nhi có xét nghiệm bạch cầu tăng, cảnh báo tình trạng viêm trong cơ thể, nên tiếp tục dùng kháng sinh và theo dõi tại bệnh viện. Hiện tại các học sinh tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 6h45 phút ngày 28/3/2023 nhà trường có tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h trong ngày. Trong chuyến đi trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại. Thời gian học sinh từ trang trại về trường lúc 14h30 phút, về đến nơi, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 2 cháu có biểu hiện đi ngoài phân lỏng 2-3 lần. Từ 15h30 phút đến 18h cùng ngày, tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám tại nhiều bệnh viện.

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