Cụ thể, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, có 42 học sinh được ra viện và đang làm thủ tục ra viện, còn 8 em đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 29/3, một ngày sau sự việc hàng chục học sinh Trường Tiểu học Kim Giang, Quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau chuyến đi dã ngoại, Phòng GD&ĐT đã thông tin sự việc.

Cơ quan này cho biết hiện có 16 trẻ được ra viện, các trẻ còn lại sức khoẻ đều đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày hôm nay.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong tổng số 73 trẻ, 38 cháu khám tại Bệnh viện Bạch Mai, 7 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và 26 trẻ khám tại Bệnh viện Xây dựng, một trẻ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

73 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang vào viện, nhiều hơn số liệu lúc 22h tối qua 23 trẻ - Ảnh: VTC News

Liên quan đến sự việc học sinh đau bụng, buồn nôn nhập viện hàng loạt, trước đó, Trường tiểu học Kim Giang đã có báo cáo sự việc gửi Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân. Cụ thể, ngày 28/3, Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi học tập ngoại khóa tại trang trại Cánh Buồm Xanh, địa chỉ ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Tổng số học sinh tham quan là 915 em, trong đó khối 1 có 411 em, khối 2 có 504 em. Kết thúc chuyến đi, các xe đưa học sinh về đến trường thì 56 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Đến 16 giờ cùng ngày, có 50 em được đưa đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng. Những em còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

UBND quận Thanh Xuân cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Quận ủy - UBND quận đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, UBND phường Kim Giang, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất.

Đồng thời, chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các em ngay sau khi sự việc xảy ra. UBND quận cũng đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị Sở Y tế tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em; đồng thời phối hợp với Quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn học sinh đi tham quan trải nghiệm và toàn bộ thực phẩm cho bữa ăn được đầu bếp chế biến tại trường để mang đi. Các món ăn trong bữa trưa gồm: cơm rang, gà phi lê chiên xù, bánh Oreo Kinh Đô.

Ngoài ra, một số học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại cánh Buồm Xanh.