Thông tin MỚI về số tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell 505

Xã hội 20/04/2023 10:39

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa có thông báo gửi gia đình nạn nhân không may gặp tai nạn trong vụ trực thăng Bell 505 gặp sự cố tại Vịnh Hạ Long chiều 5/4 vừa qua.

Theo thông tin từ VTC News, một trong những nạn nhân không may gặp tai nạn trong vụ trực thăng Bell 505 gặp sự cố tại Vịnh Hạ Long chiều 5/4 vừa qua, bà P.T.B, khách hàng này đã tham gia sản phẩm chính An phúc Hưng thịnh và sản phẩm bổ sung là Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao.

Căn cứ các chứng từ y tế từ phía khách hàng cung cấp và điều khoản hợp đồng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả tổng quyền lợi bảo hiểm cho sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung là hơn 245 triệu đồng.

Thông tin từ Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, do hợp đồng bảo hiểm 0128xxxx của khách hàng P.T.B không có người thụ hưởng, nên công ty sẽ liên hệ hướng dẫn gia đình khách hàng P.T.B thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiến hành nhanh nhất có thể để sớm góp phần hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

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Nạn nhân là bà P.T.B, khách hàng này đã tham gia sản phẩm chính An phúc Hưng thịnh và sản phẩm bổ sung là Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao - Ảnh: VTC News

Trước đó, vào ngày 15/4, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, hai nạn nhân xấu số của sự cố rơi trực thăng  ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh được doanh nghiệp này chi trả tiền bồi thường là ông Hồ Tá Lực và Bà Nguyễn Thị Hội.

Hai khách hàng này đã tham gia chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia từ ngày 28/10/2022 của Bảo Việt Đà Nẵng, đơn vị thành viên thuộc hệ thống bảo hiểm Bảo Việt. Theo Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia của vợ chồng ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội thì ông bà có mua thêm quyền lợi sinh mạng 100 triệu đồng/người, phí 200.000 đồng/năm. 

Ngày 14/4, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục và thực hiện chi trả số tiền bồi thường 200 triệu đồng cho người thụ hưởng được uỷ quyền là chị Hồ Thị Thanh Hiền (con gái của ông Lực, bà Hội).

Thông tin MỚI về số tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell 505 - Ảnh 2
Bảo hiểm Bảo Việt chi trả quyền lợi cho khách hàng trong vụ trực thăng rơi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm vợ và gia đình đại tá phi công điều khiển trực thăng Bell 505 không may gặp nạn. Theo đó, ngày 14/4/2023, công ty bảo hiểm đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm 240 triệu đồng cho vợ và gia đình đại tá phi công. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình là kết quả từ quyết định âm thầm mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ tháng 12/2018 của đại tá phi công. 

Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình phi công với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1.180.000.000 đồng). Số tiền còn lại (150.000 USD) sẽ được bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của đơn bảo hiểm. Đây là chương trình bảo hiểm cho Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc  Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH), đơn bảo hiểm riêng được cấp bởi liên danh PVI - Bảo hiểm Bảo Việt - Bảo hiểm Quân đội, do PVI làm Leader bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu bay và trách nhiệm hàng không của VNH.

Diễn biến MỚI trong việc bồi thường cho phi công tử vong do rơi trực thăng Bell-505

Diễn biến MỚI trong việc bồi thường cho phi công tử vong do rơi trực thăng Bell-505

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas vừa tiếp tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long.

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