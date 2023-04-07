Quen với lịch trình công tác dày đặc của chồng, bà Ngân trân trọng những ngày hiếm hoi ông ở nhà. Đi bay về, ông thường trò chuyện với con gái làm chung công ty, tâm sự chuyện nghề. Đó là những phút giây bình yên của ông bên gia đình.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý) bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Danh tính các nạn nhân gồm: Phi công là đại tá Chu Quang Minh (SN 1964); ông Hồ Tá Lực (SN 1964); Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963); Bà Hồ Thị Oanh (SN 1972) và Bà Phạm Thị Bê (SN 1958, cùng trú TP Đà Nẵng).

Thao thức đến 2 giờ sáng, bà Ngân lên mạng cập nhật thông tin. Thấy con gái đổi ảnh đen trên trang Facebook cá nhân, bà âm thầm bật khóc - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân Trí, một ngày trước chuyến bay, Đại tá phi công Chu Quang Minh (59 tuổi) gửi tin nhắn cho vợ: "Mai anh bay vịnh Hạ Long". Trước đó, ông vừa hoàn tất chuyến bay công tác 10 ngày tại Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Ngân (55 tuổi) không nghĩ đây là dòng tin cuối từ chồng. Tối hôm sau, trong buổi tập văn nghệ phường, bà nhận được điện thoại của con gái lớn, báo "về nhà gấp". Căn nhà nhỏ trong ngõ Nguyễn Văn Cừ khi đó đã tập trung nhiều thành viên gia đình.

Một lúc sau, người của Công ty Trực thăng Miền Bắc (Binh đoàn 18/Bộ Quốc phòng) về đến nhà riêng của phi công Chu Quang Minh, thông báo ông gặp nạn trên hành trình chở 4 du khách tham quan vịnh Hạ Long. Chiếc trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650, do ông Minh điều khiển cất cánh từ đảo Tuần Châu lúc 16h56 và mất liên lạc sau 10 phút. Vị trí máy bay rơi cách điểm khởi hành khoảng 7km, tại vùng biển giáp ranh Quảng Ninh - Hải Phòng. Lực lượng chức tổ chức cứu hộ, cứu nạn vụ máy bay trực thăng rơi xuống biển - Ảnh: VietNamNet "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng", bà Ngân bật khóc, nhìn hai người con. Trong giây phút đó, bà nói vẫn còn hy vọng, chỉ nghĩ chồng đang mất tích trên biển, chờ đồng đội đến ứng cứu, dẫu biết xác suất sống sau tai nạn trực thăng là hạn hữu. Thời gian chờ đợi như dài đằng đẵng, bà Ngân ra chợ, mua hoa quả, thắp hương lên ban thờ tổ tiên, cầu nguyện chồng sẽ trở về như những chuyến công tác trước. Thức trắng đêm, bà nằm dài trên giường, hình dung "chưa có chuyện gì xảy ra". Rạng sáng 6/4, thi thể Đại tá phi công Chu Quang Minh được tìm thấy. Nhận tin, người con gái đau xót, cố giấu chuyện, tránh để mẹ sốc. Thao thức đến 2 giờ sáng, bà Ngân lên mạng cập nhật thông tin. Thấy con gái đổi ảnh đen trên trang Facebook cá nhân, bà âm thầm bật khóc. "Khi đó tôi biết không còn hy vọng nào nữa", gạt dòng nước mắt, bà bình tĩnh nói đã chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu nhất. Nguyện vọng của bà là một vài thành viên trong gia đình xuống Hạ Long đón chồng về nhà.

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