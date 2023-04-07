Ai là người sẽ chịu trách nhiệm bảo hiểm vụ trực thăng Bell-505 rơi xuống biển?

Xã hội 07/04/2023 20:50

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi doanh nghiệp về việc báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ máy bay trực thăng Bell-505 (số hiệu VN-8650) chở 5 người (1 phi công và 4 hành khách) ngắm cảnh trên Vịnh Hạ Long bị rơi trên biển Hải Phòng - Quảng Ninh.

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 7/4, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI) ra thông cáo báo chí liên quan đến vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell-505 rơi tại Hạ Long. Đơn vị này cho biết, liên danh Bảo hiểm PVI - Bảo Việt - MIC là bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các máy bay của Tổng công ty trực thăng Việt Nam và Bảo hiểm PVI là nhà bảo hiểm gốc, đứng đầu trong liên danh.

"Chương trình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng đối với hành khách và bên thứ ba, bảo hiểm tai nạn cho phi công", PVI cho biết.

 

Cũng theo PVI, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với VNH (Công ty trực thăng Việt Nam) và các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm.

Ai là người sẽ chịu trách nhiệm bảo hiểm vụ trực thăng Bell-505 rơi xuống biển? - Ảnh 1
PVI chịu trách nhiệm bảo hiểm vụ trực thăng Bell-505 rơi - Ảnh: Báo Người LAO Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào lúc 16 giờ 56 phút ngày 5-4, máy bay trực trăng Bell 505, số hiệu VN 8650, chở 5 người (gồm phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam gồm 1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng), thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long.

Trực thăng Bell 505 sau đó mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17 giờ 6 phút 20 giây tại tọa độ 2051'55"N - 10701'31"E, khu vực biển thuộc địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Vị trí máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn rơi ở vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng. Trong đêm 5/4 và rạng sáng ngày 6/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, trục vớt 3 thi thể, trong đó có thi thể Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), là người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Đến sáng 6-4 thì lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể thứ 4 và sáng 7-4 tìm thấy thi thể cuối cùng.

Ai là người sẽ chịu trách nhiệm bảo hiểm vụ trực thăng Bell-505 rơi xuống biển? - Ảnh 2
Cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân vụ tai nạn trực thăng Bell-505 chiều 5/4 - Ảnh: VTC News

Một đơn vị điều phối tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long cho biết mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD/sự vụ. Mức bồi thường này dành cho tối đa 4 hành khách, không bao gồm phi công.

Liên quan vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có văn bản yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm. Trong đó, cơ quan quản lý đề nghị PVI khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết tạm ứng bồi thường, bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị sau khi có đánh giá mức độ thiệt hại, tổn thất, PVI phải báo cáo lại Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trước ngày 10/4.

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