Vào ngày 7/4, xe cứu thương đưa thi thể 3 trong số 4 du khách Đà Nẵng gặp nạn trong vụ rơi trực thăng Bell-505 ở Hải Phòng về đến Đà Nẵng.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 7/4, xe cứu thương đưa thi thể 3 trong số 4 du khách Đà Nẵng gặp nạn trong vụ rơi trực thăng Bell-505 ở Hải Phòng về đến Đà Nẵng. Cụ thể, lúc 11h40, xe cứu thương đưa thi thể ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, em gái ông Lực) được đưa về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đàn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Một người thân của bà Hồ Thị Oanh cho biết, theo nguyện vọng gia đình, thi thể sau khi tìm được của bà đã đưa đi hỏa táng tại An Lạc Viên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để mang tro cốt về quê an táng. Cùng thời gian này, xe cứu thương khác cũng đưa thi thể bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, trú quận Hải Châu) về nhà ở đường Cô Bắc. Lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực) vừa được tìm thấy sáng nay nên sẽ được đưa về Đà Nẵng sau.

Các nạn nhân được Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) trực tiếp phụ trách đưa từ Quảng Ninh về Đà Nẵng. Người thân đau đớn đón thi thể, tro cốt ông Hồ Tá Lực và bà Hồ Thị Oanh - Ảnh: VTC News Xe cứu thương đưa thi thể bà Phạm Thị Bê về nhà - Ảnh: VTC News Chuyến du lịch bỗng chốc hoá thành ngày đại tang - Ảnh: Báo Tiền Phong Người thân, hàng xóm...có mặt tại nhà nạn nhân trong lần trở về đầy xót xa này - Ảnh: Báo Tiền Phong Con trai nạn nhân Hồ Thị Oanh xách hành lý của mẹ - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào 16h56 ngày 5/4, trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng do Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964) điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Sau khi cất cánh được khoảng 19 phút, máy bay gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. Sau khi máy bay gặp nạn, ngư dân ở xã Gia Luận (Cát Hải, Hải Phòng) ở gần hiện trường kết hợp với lực lượng chức năng đã vớt được 2 nạn nhân đầu tiên. Lực lượng chức tổ chức cứu hộ, cứu nạn vụ máy bay trực thăng rơi xuống biển - Ảnh: VietNamNet Đến khoảng 23h30, thi thể phi công cũng đã được tìm thấy tại nơi máy bay rơi xuống vịnh Trà Bàu, thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng). Sáng 6/4, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 và đến sáng 7/4, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy, Các nạn nhân trên máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn gồm 5 người: Phi công Chu Quang Minh (SN 1964), ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú TP Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963, trú TP Đà Nẵng), bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972, trú TP Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

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