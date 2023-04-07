Vụ xe ô tô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội: Mẹ bé gái 3 tuổi bị chấn thương nặng

Xã hội 07/04/2023 09:48

Tại Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hiện có 3 người bệnh liên quan vụ tai nạn, trong đó có mẹ cháu bé 3 tuổi (bệnh nhi bị đa chấn thương đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết tại đây còn điều trị cho 8 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn xe "điên" tông hàng loạt ôtô, xe máy khiến nhiều người bị thương chiều 5/4 tại ngã tư đường Xuân La - đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Các bệnh nhân nằm tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

 

 

Tại Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hiện có 3 người bệnh liên quan vụ tai nạn, trong đó có mẹ cháu bé 3 tuổi (bệnh nhi bị đa chấn thương đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương). Bệnh nhân nữ này cũng được chuyển đến trong tình trạng bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm vùng đỉnh phải, vết thương hàm mặt, chấn thương khung chậu…

Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình nhận định, bệnh nhân nữ phải mất nhiều thời gian để điều trị, phục hồi các đa chấn thương trên.

Vụ xe ô tô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội: Mẹ bé gái 3 tuổi bị chấn thương nặng - Ảnh 1
Các bác sĩ tích cực cứu chữa cho nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VTC News, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân nam (28 tuổi, ở Tiền Hải, Thái Bình) có tiên lượng rất nặng, khó phục hồi. Nam thanh niên này bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải…

Sau 24 giờ điều trị tích cực, người bệnh vẫn hôn mê sâu, thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hiếu, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, cho biết trong số 4 trường hợp đang điều trị tại khoa, có 1 trường hợp nặng được mổ cấp cứu ngay trong đêm 5/4.

Vụ xe ô tô tông liên hoàn xe máy ở Hà Nội: Mẹ bé gái 3 tuổi bị chấn thương nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn liên hoà - Ảnh: VTC News

Người bệnh bị sốc đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi, theo dõi chấn thương bụng, gãy hở cẳng chân phải… Bệnh nhân đang được hồi sức chống sốc và các bác sĩ phẫu thuật cố định ngoại vi xương chày, cẳng chân phải, xử lý vết thương phần mềm, chuyển vạt che phủ xương. Các tổn thương khác hiện tại ổn đinh, theo dõi thêm.

Một nam bệnh nhân bị chấn thương phần mềm ở đùi, tay đã được các bác sĩ chỉ định thực hiện các thăm dò chức năng cần thiết và được xuất viện trong chiều nay. Hai bệnh nhân còn lại đều bị gãy xương mác cẳng chân, chỉ định điều trị bảo tồn, không cần phẫu thuật sẽ được xuất viện sớm.

Ngoài ra, còn 2 bệnh nhân nam khác (25 tuổi và 34 tuổi) đều ở Hà Nội, bị chấn thương gãy tay phải và tổn thương phần mềm nhiều nơi trên cơ thể. Hiện bệnh nhân đang hồi phục và có thể xuất viện sau vài ngày nữa.

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Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội, SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng trong vụ rơi trực thăng Bell 505 vào chiều ngày 5/4.

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