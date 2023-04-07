Nhiều năm nay, 2 mẹ con em Lê Quang A. sống nương tựa nhau trong căn nhà trọ nhỏ. Nhận tin mẹ gặp nạn từ đêm qua, Em cùng người thân ngóng chờ tin tức từ xa báo về, mong thi thể mẹ được đưa về sớm nhất.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, gương mặt thất thần, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm qua thức trắng khi nghe tin mẹ gặp nạn trong vụ rơi máy bay, từ sáng sớm nay, em Lê Quang A., con trai của nạn nhân Hồ Thị O. (SN 1972), đã tất tả chạy đến nhà cậu ruột để trông ngóng tin tức về mẹ và gia đình cậu. Đến bây giờ, A. vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra là sự thật, bởi cùng lúc em mất đi người mẹ và cậu, mợ. Nỗi đau dường như quá sức chịu đựng đối với chàng trai chỉ mới 18 tuổi, khiến nước mắt luôn trực trào trên gò má em.

Không còn tâm trạng để thi cử nữa, A. đã chủ động liên hệ thầy cô xin tạm hoãn thi và được nhà trường tạo điều kiện đồng ý - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Nhiều năm nay, 2 mẹ con A. sống nương tựa nhau trong căn nhà trọ nhỏ. Nhân dịp sinh nhật cậu là ông Hồ Tá L. (SN 1964), mẹ của A. được mời đi du lịch, do bận thi cuối kỳ nên A. ở nhà một mình. Chiều tối ngày 5/4, đang ôn bài thi thì A. chết lặng khi nhận được điện thoại của người thân báo tin mẹ mình và vợ chồng cậu ruột tử vong trên chuyến bay định mệnh. Không còn tâm trạng để thi cử nữa, A. đã chủ động liên hệ thầy cô xin tạm hoãn thi và được nhà trường tạo điều kiện đồng ý.

"Mẹ mất rồi, giờ em không biết phải làm sao nữa...", A. nghẹn ngào nói. Trục vớt nhiều mảnh vỡ và động cơ máy bay - Ảnh: Báo Nhân Dân Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 5/4, máy bay trực thăng BELL505 số 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng mất liên lạc. Trên máy bay có 4 hành khách Việt Nam và một phi công. 19 giờ 18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051’51.2”N-107001’13.4”E. Đến 23 giờ 30 phút ngày 5/4, các lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, bước đầu được xác định là của phi công Chu Quang Minh và 2 khách du lịch. Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay trực thăng. Sáng 6/4, 300 người và 31 phương tiện đang được huy động để tiếp tục tìm kiếm cứu nạn nhân bị tai nạn máy bay trực thăng. Tàu khảo sát 885 của Hải quân cùng thợ lặn tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn. Sáng 6/4, trong quá trình tiến hành trục vớt xác máy bay bị nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy phần thi thể của nạn nhân thứ 4. Chiều 6/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay trực thăng rơi tại Vịnh Hạ Long đã trục vớt phần đuôi máy bay, tìm thấy hộp đen và đưa xác máy bay về đảo Cát Bà để điều tra nguyên nhân.

Nguyên nhân bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam Vào ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương).

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