Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 88 tỉ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, về yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, ông Võ Nguyễn Hoài Linh không có yêu cầu về vật chất mà yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình.

Ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông.

Bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỉ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỉ đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh.

Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỉ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông.

Bà Đinh Thị Lan không có yêu cầu bồi thường. Bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do bài viết xúc phạm hai bà.

Bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động,qua quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận, các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên mạng internet, báo chí và nằm mơ... chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

3 bị can còn lại Nhi, Hà, Tân đã thực hiện các nhiệm vụ: đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Nguyễn Phương Hằng...

Đối với bị can Đặng Anh Quân, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Hành vi của Đặng Anh Quân là giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm phức tạp tình hình trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.