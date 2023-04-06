Tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ rơi trực thăng Bell-505

Xã hội 06/04/2023 14:47

Vào ngày 6/4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 phần thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ rơi trực thăng Bell-505 ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ máy bay trực thăng Bell 505 của Binh đoàn 18 gặp nạn, Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân trọn vẹn, đưa về bệnh viện. Ngoài ra, một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 đang được tiếp tục tìm kiếm.

Bên cạnh đó, các lực lượng hiện đã trục vớt một phần máy bay gồm ghế lái, ghế phụ và trục giảm tốc.

Tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ rơi trực thăng Bell-505 - Ảnh 1
Một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 và trục vớt nhiều phần xác máy bay trực thăng rơi xuống biển - Ảnh: VietNamNet

Về lực lượng tìm kiếm, Cục Cứu hộ - Cứu nạn có 15 người tham gia, 205 chiến sĩ của quân đội, 18 người của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và 92 người của các lực lượng khác như biên phòng, hải quân, cảnh sát biển. Cơ quan chức năng huy động 34 phương tiện gồm nhiều tàu, xuồng của hải quân, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng và tàu SAR 411.

Tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ rơi trực thăng Bell-505 - Ảnh 2
 Hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và trục vớt máy bay - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 17h6 ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long đã bị rơi xuống biển. Máy bay trên cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15.

Ngay sau khi nhận được thông tin, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng CAND có nhiều đơn vị gồm: Thuỷ đoàn 1 của Cục CSGT; Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hải Phòng... Ngoài ra có lực lượng Biên phòng Quảng Ninh, Biên phòng Hải Phòng, Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân…Sau khi trục vớt những mảnh vỡ tiếp theo của máy bay gặp nạn, lực lượng chức năng đã đánh giá hiện trường và tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell-505 bị rơi gồm:

1. Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.

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Khi đến Quảng Ninh, cả nhóm quyết định cả 7 người sẽ mua vé tour tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng. Song, trước chuyến bay tham quan vịnh Hạ Long, cháu bé là cháu ngoại của ông Hồ Tá Lực bị ốm sốt nên nhóm đã quyết định cho cháu ở lại.

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