Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 6/4, Quân chủng Hải Quân thông tin hiện lực lượng của quân chủng đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai tìm kiếm, cứu nạn máy bay Bell 505 số hiệu VN - 8650 của Binh đoàn 18 rơi ở Quảng Ninh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay Bell 505 số hiệu VN - 8650 đang thực hiện chuyến bay du lịch từ Tuần Châu ra Hạ Long. Máy bay do Đại tá Chu Quang Minh làm phi công và bốn hành khách người Việt Nam. Máy bay cất cánh lúc 16 giờ 56 và bị mất liên lạc lúc 17 lúc 15 cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 5/4, Quân chủng Hải quân nhận được điện của cấp trên về việc máy bay Bell 505 số hiệu VN – 8650 của Binh đoàn 18 bị tai nạn và rơi ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Quân chủng Hải quân, bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Trục vớt được một phần máy bay trực thăng rơi ở Quảng Ninh - Ảnh: VietNamNet

Một mảnh vỡ được trục vớt lên tàu 885 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Mảnh vỡ chiếc trực thăng Bell505 VN-8650 - Ảnh: VietNamNet

Giấy tờ cá nhân của nạn nhân trong vụ việc được tìm thấy tại điểm phát hiện xác trực thăng - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan chức năng huy động phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng chức năng hiệnđã tìm thấy 4/5 nạn nhân trong vụ trực thăng rơi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, Quân chủng Hải quân đã huy động tổng quân số là 115 cán bộ chiến sĩ với gần 20 phương tiện, trang bị, gồm tàu, xuồng, máy lặn, máy nén khí, buồng tăng giảm áp cá nhân để thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn.

Tổ thợ lặn của Lữ đoàn 126 trực tiếp triển khai hoạt động cứu nạn. Ngoài Lữ đoàn 126, Lữ đoàn 170, tàu 885 Đoàn đo đạc Biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu cũng tham gia cẩu vớt xác máy bay.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 6/4, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thứ ba. Bước đầu xác định là Đại tá Chu Quang Minh, phi công điều khiển máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN - 8650.

Hiện nay, Quân chủng Hải quân tiếp tục chỉ đạo hai tổ thợ lặn của Lữ đoàn Đặc công 126, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu của Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân tiếp tục nỗ lực phối hợp các lực lượng khác đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4/5 nạn nhân trong vụ trực thăng rơi.