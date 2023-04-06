3 trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 được xác định là người trong cùng gia đình ở Đà Nẵng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 6/4, nhiều người tập trung tại căn nhà trên đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để chia buồn, lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell-505. Theo đó, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho biết, 3 trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 tại Hải Phòng là người trong một gia đình. Cụ thể, các nạn nhân là ông Hồ Tá L. (SN 1964) và vợ Nguyễn Thị H. (SN 1963, cùng trú 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và em gái ông L. là bà Hồ Thị O. (SN 1972). Trong khi đó, nạn nhân còn lại bà Phạm Thị B. (SN 1958, trú TP Đà Nẵng) là bạn của ông L.

"Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân", bà Tuyết cho hay. Bà Hồ Thị Phương nghẹn ngào kể lại sự việc - Ảnh: Báo người Lao Động Sáng 6/4, như người mất hồn, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, chị ruột ông Hồ Tá L.) cùng người nhà loay hoay lo hậu sự cho em trai, em gái và em dâu. Dự kiến, chiều tối hôm nay, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về nhà an táng.

Bà Phương chia sẻ, chuyến du lịch trên đã được gia đình lên kế hoạch từ trước. Do con gái út ông L. là chị Hồ Thị Thanh H. (SN 1995) và chồng đặt tour, mục đích mừng sinh nhật cha mình. Người thân của đôi vợ chồng xấu số chuẩn bị các thủ tục để đón thi thể về - Ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng Bản thân bà Phương cũng được cháu H. mời đi, nhưng vì sức khỏe, bà Phương không thể tham gia theo kế hoạch. Đoàn ra đến nơi thì cháu ngoại ông L. bị đau nên 2 vợ chồng chị H. không thể lên máy bay ngắm cảnh, may mắn thoát nạn. "Khoảng 16 giờ ngày 5-4, ông L. gọi điện về báo đã đến điểm du lịch an toàn. Nhưng ngay trong đêm thì mất liên lạc. Không ai nghĩ ngày sinh nhật của em trai lại là ngày cả gia đình tử nạn. Gia đình tôi bỗng chốc mất đi cả 3 người, thật sự quá đau xót", bà Phương nghẹn ngào. Hiện tại đã tìm thấy 4/5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý) bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên trực thăng có 5 người gồm 1 phi công là đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Việt Nam. Máy bay cất cánh lúc 16h56, chở khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17h15, máy bay mất liên lạc. Hiện tại đã tìm thấy 4/5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650. Các nạn nhân đều đã tử vong, được chuyển về Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) để phục vụ công tác điều tra.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tuổi đa chấn thương sau vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội Vào sáng ngày 6/4, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái 3 tuổi đa chấn thương sau vụ tai nạn liên hoàn tại đường Võ Chí Công, Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-roi-truc-thang-bell-505-tren-bien-chuyen-du-lich-mung-sinh-nhat-hoa-tham-kich-khien-3-nguoi-tu-vong-569928.html