Vào sáng ngày 6/4, lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nạn nhân thứ 4 vừa được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 6/4, tại khu vực vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng - nơi máy bay trực thăng Bell-505 chở 5 người rơi xuống. Khoảng hơn 9h cùng ngày, thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nạn nhân thứ 4 vừa được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài.

Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18, Quân chủng Hải quân 38 (trong đó có 9 thợ lặn), Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người.

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 - Ảnh: VTC News

Sau khi trục vớt những mảnh vỡ tiếp theo của máy bay gặp nạn, lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng chức năng lên tàu 885 của quân đội để hội ý, đánh giá hiện trường và tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý) bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên trực thăng có 5 người gồm 1 phi công là đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Việt Nam.

Máy bay cất cánh lúc 16h56, chở khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17h15, máy bay mất liên lạc.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tích cựu trục vớt máy bay gặp nạn cũng như tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn lại. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 4/5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650. Các nạn nhân đều đã tử vong, được chuyển về Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) để phục vụ công tác điều tra.

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