Nhân chứng vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: 'Tài xế bật khóc, hoảng hốt nói xe mất phanh'

Xã hội 06/04/2023 07:53

Sau vụ tai nạn, tài xế ô tô xuống xe mặt tái mét, rồi bật khóc. Tài xế nói với ông Thắng rằng, xe của mình bị mất phanh dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 5/4, tại ngã tư đường Võ Chí Công giao với đường Xuân La (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), một chiếc xe ôtô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu KIA, mang BKS 29A-083.xx bất ngờ lao với tốc độ cao, tông vào hàng chục xe máy đang lưu thông tại ngã tư khiến cho xe máy nằm la liệt và nhiều người đi cấp cứu

Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân – quận Cầu Giấy với vận tốc cao. Ông Thắng kể: “Ô tô đi rất nhanh lao thẳng vào dòng xe đang di chuyển về hướng Xuân La, hàng chục người điều khiển xe nằm la liệt. Tôi chạy ra và thấy một người phụ nữ 40 tuổi nằm trên nắp ca pô mà xe vẫn lao đi. Tài xế hoảng hốt, mặt tái mét, mếu máo nói xe bị mất phanh".

Cũng có mặt tại hiện trường khi vụ tai nạn xảy ra, anh Quốc Toàn vẫn chưa hết bàng hoàng khi lần đầu tiên thấy cảnh ô tô lao vào nhiều người đi đường như vậy.

“Thực sự lúc đó rất hoảng khi thấy nhiều người bị hất lên cao rồi rơi xuống đất, số khác thì bị kéo rê sang bên kia đường”, anh Quốc Toàn kể lại.

Nhân chứng vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: 'Tài xế bật khóc, hoảng hốt nói xe mất phanh' - Ảnh 1
Ông Nguyễn Chiến Thắng, người chứng kiến vụ ô tô tông 17 xe máy - Ảnh: Báo Dân Trí
Nhân chứng vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: 'Tài xế bật khóc, hoảng hốt nói xe mất phanh' - Ảnh 2
Xe máy vẫn bị mắc dưới gầm ô tô sau vụ tai nạn - Ảnh: VietnamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cũng tại hiện trường, một người phụ nữ đi đón con tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo người phụ nữ, chiếc xe ôtô có dấu hiệu vượt đèn đỏ. "Tôi đi đón cháu học ở đây, lúc ấy học sinh tan học bắt đầu di chuyển ra ngoài rồi nhưng may mắn chưa sang đường vì đang đèn đỏ. Chiếc xe cứ thế lao vào đoàn xe máy đang lưu thông và kéo lê đi.

Người ta la hét nhiều lắm, cũng bấm còi inh ỏi vì sợ, hơn chục chiếc xe máy bị kéo lê đi, nhiều người nằm la liệt, tôi không dám nhìn nữa vì sợ hãi, giờ nhớ lại vẫn còn run. Thấy có 2 người bị nặng, xe cấp cứu cứ đến lại đi chở nhiều người, giờ chỉ biết cầu mong cho mọi người bình an" - người phụ nữ nói.

Nhân chứng vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: 'Tài xế bật khóc, hoảng hốt nói xe mất phanh' - Ảnh 3
Tài xế Hoàng Hồ V. ra khỏi xe sau khi gây tai nạn - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và 17 xe máy xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (Xuân La, Tây Hồ) vào hồi 16h07 ngày 5/4.  Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 29A-083.12 lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân - Cầu Giấy. Đến ngã tư, ô tô bất ngờ tăng tốc lao vào loạt xe máy.

Cơ quan công an cho biết, tài xế điều khiển ô tô là ông H.N.V. (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội). Khi xảy ra tai nạn, ông V. đón vợ đi khám bệnh trở về nhà. 

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Công an phường Xuân La và Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường để cứu giúp các nạn nhân bị nạn. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng và 17 người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, tài xế V. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Hiện tại, Công an quận Tây Hồ và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra nguyên nhận vụ tai nạn.

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