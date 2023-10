Nhân chứng vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: 'Tài xế bật khóc, hoảng hốt nói xe mất phanh'

Ông Nguyễn Chiến Thắng, người chứng kiến vụ ô tô tông 17 xe máy - Ảnh: Báo Dân Trí

Xe máy vẫn bị mắc dưới gầm ô tô sau vụ tai nạn - Ảnh: VietnamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cũng tại hiện trường, một người phụ nữ đi đón con tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo người phụ nữ, chiếc xe ôtô có dấu hiệu vượt đèn đỏ. "Tôi đi đón cháu học ở đây, lúc ấy học sinh tan học bắt đầu di chuyển ra ngoài rồi nhưng may mắn chưa sang đường vì đang đèn đỏ. Chiếc xe cứ thế lao vào đoàn xe máy đang lưu thông và kéo lê đi.

Người ta la hét nhiều lắm, cũng bấm còi inh ỏi vì sợ, hơn chục chiếc xe máy bị kéo lê đi, nhiều người nằm la liệt, tôi không dám nhìn nữa vì sợ hãi, giờ nhớ lại vẫn còn run. Thấy có 2 người bị nặng, xe cấp cứu cứ đến lại đi chở nhiều người, giờ chỉ biết cầu mong cho mọi người bình an" - người phụ nữ nói.

Tài xế Hoàng Hồ V. ra khỏi xe sau khi gây tai nạn - Ảnh: Báo người Lao Động

Trước đó, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và 17 xe máy xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (Xuân La, Tây Hồ) vào hồi 16h07 ngày 5/4. Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 29A-083.12 lưu thông theo hướng từ cầu Nhật Tân - Cầu Giấy. Đến ngã tư, ô tô bất ngờ tăng tốc lao vào loạt xe máy.

Cơ quan công an cho biết, tài xế điều khiển ô tô là ông H.N.V. (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội). Khi xảy ra tai nạn, ông V. đón vợ đi khám bệnh trở về nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Công an phường Xuân La và Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường để cứu giúp các nạn nhân bị nạn. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng và 17 người bị thương. Qua kiểm tra nhanh, tài xế V. không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Hiện tại, Công an quận Tây Hồ và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra nguyên nhận vụ tai nạn.