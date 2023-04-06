Vào tối ngày 6/4, lực lượng chức năng đã vớt được và đưa 3 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng trên vịnh Hạ Long về Nhà tang lễ TP.Hạ Long (Quảng Ninh) trong đêm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào đêm ngày 5/4, tại Nhà tang lễ TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho thấy, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể các nạn nhân xấu số trong vụ rơi máy bay trực thăng trên vịnh Hạ Long về đây. "Hiện lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, bước đầu xác định 2 người là khách du lịch trên chuyến bay bị nạn và 1 người là phi công của chuyến bay. Các nạn nhân được đưa về nhà tang lễ TP.Hạ Long", một cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin.

Thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng trên vịnh Hạ Long - Ảnh: Báo Dân Việt Đưa thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay về nhà tang lễ TP.Hạ Long - Ảnh: Báo Dân Trí Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách đã xác định được danh tính của 5 người gặp nạn trên chiếc trực thăng bị rơi trên vịnh Hạ Long, gồm có 1 phi công và 4 hành khách. Cụ thể trong đó có đại tá, phi công Chu Quang Minh, sinh năm 1964. Bốn hành khách còn lại đều đến từ Đà Nẵng, gồm ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964; bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963; bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962; bà Phạm Thị Bê, sinh năm 1963.

Thi thể nạn nhân thứ 3 được tìm thấy trong vụ trực thăng Bell-505 rơi sau khi cất cánh - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, Thông tấn Quân sự cho biết, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. Lúc 19h18, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051’51.2”N-107001’13.4”E. Trực thăng Bell 505 có sân bay riêng trên đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chuyên phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long. Đây là máy bay mới, nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EUASA).

Vụ trực thăng rơi ở vùng biển Quảng Ninh: Máy bay mất liên lạc sau 19 phút cất cánh, phát nổ trước khi rơi xuống biển Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 rơi ở vùng biển giáp ranh Hải Phòng-Quảng Ninh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-roi-may-bay-truc-thang-bell-505-ua-thi-the-cua-nan-nhan-ve-nha-tang-le-trong-em-569838.html