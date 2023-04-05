Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương

Xã hội 05/04/2023 17:37

Vào chiều ngày 5/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 14 nạn nhân bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 16h25 cùng ngày, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 14 nạn nhân bị thương.

Vào thời gian trên, một chiếc xe ô tô (chưa rõ biển kiểm soát) do một người đàn ông 63 tuổi điều khiển trên đường Võ Chí Công (đoạn qua phường Xuân La, quận Tây Hồ) thì bất ngờ tông liên tiếp 12 xe máy.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh 1
Xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh: Báo Dân Trí
Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh 2
Chiếc ôtô gây tai nạn bị hư hỏng tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân Trí
Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh 3
Chiếc ô tô chồm lên xe máy khi dừng chuỗi đâm liên hoàn - Ảnh: Vietnam+
Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh 4
Người bị thương nằm la liệt chờ cấp cứu - Ảnh: Báo Dân Trí
Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh 5
Hàng loạt xe máy bị tông tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân Trí
Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh 6Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương - Ảnh 7
Có ít nhất 6 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ Vietnam+, qua điều tra tại hiện trường, hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt, nhiều nạn nhân bị thương nằm trên đường được người dân đưa đi cấp cứu. 

"Qua kiểm tra lái xe ô tô là một người đàn ông 63 tuổi, vừa đi từ bệnh viện tim ra. Chúng tôi đã đưa tài xế về Công an phường Xuân La để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Vụ việc không làm ai tử vong", vị lãnh đạo nói.

Nguyên nhân ban đầu có thể do ô tô bị mất phanh, mất lái gây ra vụ tai nạn giao thông kể trên

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Vào ngày 5/4, lãnh đạo UBND phường Xuân La xác nhận, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

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