Theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 16h25 cùng ngày, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 14 nạn nhân bị thương.

Vào thời gian trên, một chiếc xe ô tô (chưa rõ biển kiểm soát) do một người đàn ông 63 tuổi điều khiển trên đường Võ Chí Công (đoạn qua phường Xuân La, quận Tây Hồ) thì bất ngờ tông liên tiếp 12 xe máy.