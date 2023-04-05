Một phụ nữ ở Sơn La bị chết cháy khi đốt nương lúc trời nắng nóng

Xã hội 05/04/2023 16:51

Lãnh đạo xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ đốt nướng và bị cháy tử vong

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 5/4, đại diện lãnh đạo xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người phụ nữ đốt nướng và bị cháy tử vong.

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng nay (5/4), 2 vợ chồng anh V.A.T và chị G.T.D (cùng trú tại bản Co Nghề A, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) xuống đốt mảnh nương thầu của người dân bản Long Hẹ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu. 

Vào thời điểm trên, anh T đốt nương từ dưới lên còn vợ là chị D đốt từ trên xuống. Trong quá trình đốt nương do trời nắng gắt nên ngọn lửa từ phía anh Tòng đã bùng phát dữ dội cháy lên phía trên chị D. Thấy vậy, chị D chạy ngược lên núi để thoát thân. Tuy nhiên do ngọn lửa lan nhanh, chị D chạy không kịp nên đã bị lửa thiêu và tử vong. 

Theo vị lãnh đạo xã Long Hẹ, quy định đốt nương rẫy vào buổi sáng là khoảng trước 7 giờ; buổi chiều sau 17 giờ.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Một phụ nữ ở Sơn La bị chết cháy khi đốt nương lúc trời nắng nóng - Ảnh 1
Hiện trường vụ đốt nương khiến một người phụ nữ tử vong do cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào chiều ngày 6/6/2015, chị Ngân đã cùng với hai người con lên nương đốt rẫy để chuẩn bị mùa vụ mới. Lúc này, trời nổi cơn gió to khiến ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Sợ lửa từ rẫy mình lan sang rừng keo láng giềng nên chị Ngân vội vàng dập lửa nhưng không may bị lửa táp vào người gây bỏng nặng.

Nạn nhân sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng 95% cơ thể bị bỏng nặng. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Ngân đã tử vong do bỏng quá nặng.

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