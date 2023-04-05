Bàng hoàng tài xế ô tô hất văng công an lên nắp capo ở Hà Nội

Xã hội 05/04/2023 12:25

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ một cán bộ Công an phường Hạ Đình bị tông chấn thương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 5/4, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ một cán bộ Công an phường Hạ Đình bị tông chấn thương. Cụ thể, một chiếc xế hộp di chuyển trên đường Hạ Đình, vào khung giờ cấm ô tô, nên bị lực lượng chức năng can thiệp.

Khi đó, cán bộ Công an phường Hạ Đình và cán bộ dân phòng đã tiếp cận chiếc xe để xử lý. Tuy nhiên, tài xế ô tô không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy, tông, hất văng một cán bộ công an phường lên nắp capo.

Lãnh đạo công an quận cho biết, chiến sĩ công an bị tông đã được đưa đi cấp cứu. Đồng thời, đơn vị đang điều tra, xác minh tài xế ô tô trong vụ việc.

"Đồng chí công an phường đang được bác sĩ kiểm tra. Tôi đã cử lực lượng chức năng điều tra vụ việc và kiểm tra tài xế ôtô", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

Bàng hoàng tài xế ô tô hất văng công an lên nắp capo ở Hà Nội - Ảnh 1
Cán bộ Công an phường Hạ Đình bị tông chấn thương - Ảnh: Báo Dân Trí
Bàng hoàng tài xế ô tô hất văng công an lên nắp capo ở Hà Nội - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, cũng trong ngày 5/4, mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc một cán bộ Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội), bị tài xế ôtô tông hất văng lên nắp capo.

Theo đó, một tài xế ôtô đi vào đường cấm theo giờ gây ùn tắc cục bộ. Sau khi lực lượng chức năng đến xử lý, tài xế điều khiển ôtô hất văng một cán bộ công an lên nắp capo.

Hậu quả của vụ việc khiến nam cán bộ bị thương ở chân phải, lực lượng y tế đã phải cố định vị trí chân của người này. Nam cán bộ đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

 

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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