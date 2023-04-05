Vào ngày 5/4, Công an Quảng Ngãi đang tạm giữ Võ Phi Hậu (30 tuổi, ngụ xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, vào ngày 5/4, Công an Quảng Ngãi đang tạm giữ Võ Phi Hậu (30 tuổi, ngụ xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi Giết người.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định Hậu mâu thuẫn tình cảm với T.T.H.S. (29 tuổi, ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa - là vợ cũ của Hậu) do ghen tuông. Sau khi kết hôn, Hậu và vợ cũ từng sinh sống tại tỉnh Bình Định. Cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên cả 2 thuận tình ly hôn. Sau ly hôn, chị S. về nhà cha mẹ tại huyện Tư Nghĩa sinh sống và xin vào một siêu thị làm việc.

Thời gian qua, Hậu muốn nối lại tình cảm với chị S. nhưng bị từ chối. Tức giận, Hậu nhiều lần gọi điện dọa giết chị S. và gia đình. Cảm thấy lo sợ, chị S. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Lực lượng Công an bắt nghi phạm Võ Phi Hậu - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Hiện trường nghi phạm Hậu đâm chị S. tử vong - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 13h ngày 4/4, Hậu tìm đến siêu thị W. (đường Nguyễn Thụy, TP Quảng Ngãi) nơi chị S. đang làm việc để theo dõi. Khi thấy cửa hàng vắng khách, Hậu vào cửa hàng rút dao đâm nhiều nhát vào người vợ cũ rồi chạy trốn khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 4/4, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Võ Phi Hậu khi người này đang lẩn trốn trong một con hẻm nằm trên đường Lê Văn Sỹ (TP. Quảng Ngãi).

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