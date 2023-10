Chị P.A. chỉ biết khóc, nghĩ tương lai sẽ là chốn ngục tù - Ảnh: Zing

Sau khi vụ việc được làm sáng tỏ, P.A. được cảnh sát thông báo người gài ma túy là Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng) và Đỗ Xuân Khánh (31 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Chị P.A. cho biết từng có mâu thuẫn với Thêm, tuy nhiên chỉ nhắn tin qua lại, không phải vấn đề quá lớn để anh ta hãm hại như vậy. Riêng Khánh, cô gái tỏ ra bất ngờ về sự tham gia của người này.

“Khánh là chủ shop chó cảnh lớn ở TP.HCM. Tôi và anh ta có mối quan hệ khá tốt. Đến giờ tôi cũng không biết vì sao Khánh lại cấu kết với Thêm làm chuyện như vậy”, cô gái chia sẻ.

Sau khi vụ việc xảy ra, P.A. cho biết gia đình, bạn bè đã rất lo lắng rất nhiều cho cô gái. Đến nay, tâm lý P.A. đã ổn định, kinh doanh trở lại. Sau biến cố không ngờ, cô gái khuyến cáo mọi người không xách đồ giúp những người lạ để trách vướng vào những rắc rối.

“Tôi rất biết ơn Công an TP.HCM và gửi lời cảm ơn đến các cán bộ vì đã tận tụy điều tra, minh oan cho tôi và không bỏ lọt tội phạm. Với những người đã hại mình, tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo pháp luật”, P.A. bày tỏ.

Các nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ; đồng thời, ra quyết định trả tự do cho A.. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định vì mâu thuẫn cá nhân, Thêm đã bàn bạc với Khánh cùng lên kế hoạch trả thù A. bằng thủ đoạn đặt mua ma tuý rồi gài vào các vị trí tại chỗ ở và xe máy của A..

Để thực hiện kế hoạch, Khánh tạo tài khoản Facebook ảo tên “Trần Thị Mỹ Hạnh” để đặt mua chó cảnh từ A. nhằm dẫn dụ cô gái giao chó cảnh đến đường Lê Đức Thọ theo thời gian đã hẹn. Sau đó, Khánh lợi dụng thói quen của A. thường xuyên không khoá cửa nhà, dựng xe máy trước sân mà không rút chìa khoá để lén lút giấu ma tuý trong nhà, trong cốp xe, trong ví da treo trên chìa khoá xe. Ngoài ra, Khánh nhờ người trực tiếp giao ma tuý giấu trong 2 bịch bánh tráng nhằm tạo nhiều chứng cứ thể hiện A. cố ý tàng trữ trái phép chất ma tuý để báo công an đến bắt giữ.

Số ma tuý thu giữ trên xe máy và chỗ ở của A. được Thêm đặt mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch với số tiền 3,4 triệu để cùng với Khánh chia nhỏ, đặt ma tuý vào các vị trí kể trên.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Thành, là đối tượng đã bán số ma tuý trên cho Thêm. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 39g ma túy các loại. Tại thời điểm khám xét, công an phát hiện Trọng và Nghĩa đang đến mua ma tuý của Thành nên khống chế, đưa về trụ sở. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Vào ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng), Đỗ Xuân Khánh (31 tuổi, quê Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Trọng (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Trần Trọng Nghĩa (23 tuổi, quê Bình Định) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; Trần Kim Thành (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.