Xót xa nỗi đau của người ở lại sau vụ nổ gara ô tô tại Nghệ An: Vợ nằm trên giường gào khóc, 3 đứa con thơ mồ côi cha

Xã hội 04/04/2023 16:47

Vào ngày 2/4 vừa qua, vụ nổ gara ô tô ở thôn 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã khiến anh Lê Tiến H. (39 tuổi, chủ gara ô tô) và anh Nguyễn Duy N. (29 tuổi, trú thôn 9, xã Quỳnh Tân) tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều 2/4 trước đó, anh Nguyễn Duy Nhật (30 tuổi, làm nghề buôn đồng nát) chở chiếc bình sắt tới gara sửa chữa ô tô Lê Hiển (do anh Lê Tiến H. làm chủ) ở xã Quỳnh Tân để nhờ cưa ra.

Khi anh H. đang cưa chiếc bình sắt này thì phát nổ. Vụ nổ mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ. Anh H. và Nguyễn Duy N. (38 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Tân) cùng 3 cháu nhỏ 8-14 tuổi của gia đình hàng xóm đang chơi gần gara bị thương. Các nạn nhân được chuyển tới bệnh viện địa bàn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong sau đó.

Xót xa nỗi đau của người ở lại sau vụ nổ gara ô tô tại Nghệ An: Vợ nằm trên giường gào khóc, 3 đứa con thơ mồ côi cha - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ khiến 2 người tử vong, 3 cháu nhỏ bị thương - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Liên quan đến vụ nổ khiến 2 người tử vong thương tâm, theo thông tin từ báo Dân Trí, sự ra đi đột ngột của 2 người đàn ông vốn là trụ cột gia đình là cú sốc lớn khiến người thân đau đớn.

Những ngày qua, bà con thôn xóm tập trung đến nhà anh H. để thăm hỏi, động viên gia đình. Anh H. mở xưởng gara ô tô gần 20 năm nay. Công việc làm ăn của anh khá thuận lợi. Cách đây hơn một tháng, anh H. vừa đi mổ thận về nên chưa làm được việc nặng. Rồi tai nạn bất ngờ ập đến khiến anh ra đi mãi mãi.

Anh H. ra đi để lại cho người vợ 3 đứa con nhỏ (cháu lớn nhất 15 tuổi, học lớp 11, cháu nhỏ nhất vừa lên lớp 4). Chị Nguyễn Thị Thi (37 tuổi, vợ anh H.) ngã quỵ. Chị Thi cứ nằm trên giường gào khóc, gọi tên chồng trong đau đớn: "Anh đi rồi mẹ con em biết sống thế nào đây. Chồng ơi, anh vừa ốm dậy, sao phải ra đi đau đớn thế này". 

Xót xa nỗi đau của người ở lại sau vụ nổ gara ô tô tại Nghệ An: Vợ nằm trên giường gào khóc, 3 đứa con thơ mồ côi cha - Ảnh 2
Anh H. ra đi đột ngột, để lại cho người vợ 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học - Ảnh: Báo Dân Trí
Xót xa nỗi đau của người ở lại sau vụ nổ gara ô tô tại Nghệ An: Vợ nằm trên giường gào khóc, 3 đứa con thơ mồ côi cha - Ảnh 3
Vợ anh H. khóc ngất trước nỗi đau mất chồng - Ảnh: Báo Dân Trí
Xót xa nỗi đau của người ở lại sau vụ nổ gara ô tô tại Nghệ An: Vợ nằm trên giường gào khóc, 3 đứa con thơ mồ côi cha - Ảnh 4
Chị Thi không ăn uống gì, cũng chẳng còn sức đứng vững - Ảnh: Báo Dân Trí

Từ chiều hôm xảy ra sự việc đau lòng, chị Thi không ăn uống gì, cũng chẳng còn sức đứng vững, phải có người thường xuyên túc trực bên cạnh, chăm sóc.

Căn nhà còn vương mùi sơn mới của gia đình anh Nguyễn Duy N. nhuốm màu tang thương sau sự ra đi đột ngột của người đàn ông xấu số. Đây là căn nhà này được vợ chồng anh Nhật tích góp, vay mượn thêm để xây dựng vào năm ngoái, nay vẫn đang còn nợ hơn 100 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Liệu (28 tuổi, vợ anh N.) ngồi thất thần trước bàn thờ chồng, khóc nghẹn khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước.

Trước đây, vợ chồng chị Liệu làm công nhân ở miền Nam. 5 năm trước, khi mang thai đứa con thứ 2, họ quyết định về quê lập nghiệp. Không có công ăn việc làm, không ruộng đồng, vợ chồng chị Liệu vay mượn vốn đầu tư thu mua phế liệu. Ngoài tiền xây nhà, họ còn vay mượn hàng trăm triệu đồng để mua thêm chiếc xe tải làm phương tiện chở phế liệu đi nhập cho các vựa lớn. Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, cần đến sự gánh vác của người đàn ông thì chồng chị Liệu đã không may gặp nạn.

Anh N. đột ngột ra đi để lại cho chị Liệu một nách 3 con thơ (cháu lớn nhất học lớp 2, cháu thứ 2 vừa 5 tuổi và cháu út mới 13 tháng tuổi).

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