Công an Bình Dương thông tin chính thức về vụ cô gái 18 tuổi bị lột quần áo ở Bình Dương

Xã hội 04/04/2023 16:28

Vào ngày 4/4, Phó Giám đốc Công an Bình Dương thông tin vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận trên địa bàn thời gian qua.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 4/4, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương thông tin vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận trên địa bàn thời gian qua.

Bước đầu xác định sự việc xuất phát do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, quan hệ tình ái. Hiện công an đã tạm giữ 3 đối tượng là Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi), Hỷ Hướng Xường (63 tuổi, mẹ Phùng) và Nìm Thùy Trang (35 tuổi, chị dâu), củng cố hồ sơ để xử ly về hành vi "Làm nhục người khác".

Trong quá trình làm nhục cô gái, 3 đối tượng có giữ một chiếc điện thoại, công an đang xem có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không, nếu có sẽ thêm hành vi "Cướp tài sản".

Công an Bình Dương thông tin chính thức về vụ cô gái 18 tuổi bị lột quần áo ở Bình Dương - Ảnh 1
Sự việc xuất phát do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, quan hệ tình ái - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 14 giờ ngày 27/3, khi thấy anh K chở chị T (sinh năm 2005, quê Cà Mau) đi xe ô tô mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy (thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một) thì Tằng Xỉu Phùng và Nìm Thùy Trang (chị dâu), Hỷ Xường Hướng (mẹ Phùng) cùng một số người khác chặn đầu xe ô tô và yêu cầu anh K, chị T ra khỏi xe ô tô nói chuyện.

Lúc này, nhóm của Phùng, Trang và Hướng đã xông tới có hành vi bạo lực, lột quần áo nhục mạ chị T giữa đường. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh K đưa chị T đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị.

Công an Bình Dương thông tin chính thức về vụ cô gái 18 tuổi bị lột quần áo ở Bình Dương - Ảnh 2
Công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ để xử lí về hành vi "Làm nhục người khác" của 3 đối tượng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, khẩn trương truy xét và ra quyết định tạm giữ hai đối tượng Tằng Xỉu Phùng và Hỷ Xường Hướng, riêng đối tượng Nìm Thùy Trang do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại điều tra.

Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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