Huế: Nam sinh lớp 6 tử vong sau khi xô xát với bạn trong giờ ra chơi

Xã hội 04/04/2023 15:05

Vào chiều ngày 4/4, ông Nguyễn Thuận – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, có xảy ra sự việc một nam học sinh lớp 6 bị tử vong sau khi đánh nhau tại trường học.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều ngày 4/4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, một học sinh lớp 6 ở trên địa bàn vừa tử vong sau xô xát với bạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h45 (giờ ra chơi) sáng cùng ngày, tại Trường THCS Lý Tự Trọng ở phường Phú Hậu, TP Huế. Cụ thể, 2 em học sinh lớp 6 (trú tại TP Huế) xảy ra xô xát với nhau, sự việc khiến một em bị thương. Em này được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

"Sau khi nhận được thông tin sự việc, đơn vị đề nghị công an phường và Công an TP Huế tiến hành vào cuộc điều tra, làm rõ. Khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin lại với báo chí", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế nói.

Huế: Nam sinh lớp 6 tử vong sau khi xô xát với bạn trong giờ ra chơi - Ảnh 1
Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Phú Hậu, TP Huế - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, Công an TP Huế đã vào cuộc điều tra. Theo Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng – Trưởng Công an TP Huế cho biết sơ bộ, em B. đã bị ngã trong khi đánh nhau, sau đó tử vong.

“Hiện công an đang khám nghiệm tử thi và sẽ có kết quả sau. Chúng tôi đang điều tra làm rõ vụ việc” – Thượng tá Hoàng trao đổi thêm.

Công an TP Huế cũng đang mời một số học sinh trong lớp 6/1 lên làm việc để lấy lời khai.

Chiều cùng ngày, Phòng GD&ĐT TP Huế đã về gia đình nhà em B. để chia buồn cùng tang quyến.

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