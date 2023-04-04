Tá hỏa phát hiện sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong tại trường

Xã hội 04/04/2023 13:09

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các nhân viên lao công phát hiện một nam sinh nằm gục trên giảng đường.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 4/4, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trường phát hiện một nam sinh viên tử vong ngay trên giảng đường vào sáng nay.

Sáng sớm nay, các nhân viên lao công phát hiện một nam sinh nằm gục trên giảng đường. Nam sinh này đã tử vong. Trường đã mời công an đến làm việc, phong toả hiện trường.

Thi thể nam sinh được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn để khám nghiệm tử thi và tìm hiểu nguyên nhân. "Theo kết quả ban đầu, nam sinh này mắc chứng trầm cảm, nghi tử vong do tự tử", vị đại diện nói.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã thông báo cho gia đình của sinh viên này biết và phối hợp, hỗ trợ tổ chức hậu sự.

Tá hỏa phát hiện sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội tử vong tại trường - Ảnh 1
Xe cứu thương tại khu vực sân trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Trước đó một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 14/9/2022, theo thông tin từ VOV, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ nam sinh rơi từ tầng cao ký túc xá xuống đất tử vong.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một bảo vệ của ký túc xá khu B Đại học Quốc gia TP HCM (thuộc địa bàn phường Đông Hoà, TP Dĩ An) đi tuần tra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất động, úp mặt dưới sân của toà nhà D2.

Nạn nhân tên N.Đ.C (22 tuổi, quê tỉnh Kon Tum), sinh viên năm cuối một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP HCM và ở tại tầng 5 của toà nhà D2.

Theo người nhà của nam sinh này, C. mới bị trường đại học gửi thông báo đình chỉ học tập cách đây khoảng 1 tháng.

 

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