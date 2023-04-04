NÓNG: Thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam bắt đầu tháng 5/2023

Xã hội 04/04/2023 11:50

Đại diện Bộ Truyền thông và Thông tin cho biết sẽ xử lý nghiêm TikTok nếu phát hiện sai phạm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 4/4, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử (Bộ TT-TT) sẽ thanh tra toàn diện mạng xã hội TikTok với gần 50 triệu người dùng do xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan…

 

Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan... Trước thực trạng trên, Bộ TT-TT sẽ tiến hành thanh tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok.

Việc thanh tra dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành từ tháng 5, nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của nền tảng này trong quá trình hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam. Nếu phát hiện sai phạm, Bộ TT-TT sẽ xử lý nghiêm; đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều giải pháp mạnh tay, triệt để.

"TikTok, Facebook, YouTube đều là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Họ có tiêu chuẩn cộng đồng áp dụng trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, các nền tảng này phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, và pháp luật đó không chỉ bao gồm việc quản lý về nội dung mà còn cả nghĩa vụ về thuế, thanh toán, quảng cáo… để tổng hợp đồng bộ các giải pháp thì họ mới tuân thủ quy định tốt của Việt Nam", ông Tự Do nhấn mạnh.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm, TikTok, Facebook, YouTube đều là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Họ có tiêu chuẩn cộng đồng áp dụng trên toàn cầu. Tuy nhiên khi vào Việt Nam, các nền tảng này phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, không chỉ bao gồm việc quản lý về nội dung mà còn cả nghĩa vụ về thuế, thanh toán, quảng cáo…

Bên cạnh đó, thông tin từ báo Dân Việt, số liệu của DataReportal, Việt Nam xếp thứ 6 trong top 10 quốc gia có lượng người dùng TikTok lớn nhất thế giới với khoảng 49,9 triệu người dùng khi kết thúc tháng 2/2023.

Bên cạnh những nội dung chia sẻ kiến thức, cuộc sống, góc nhìn bổ ích thì phần lớn nội dung trên Tiktok được cho là độc hại với người dùng, đặc biệt là giới trẻ.  Trước đó, điển hình là vụ Nờ Ô Nô đăng tải video với nội dung phản cảm, miệt thị người nghèo và đã bị xử lý. Tuy nhiên, Nờ Ô Nô tiếp tục quy trở lại với tài khoản khác và việc không xử lý nghiêm đã khiến Tiktok thêm những nội dung độc hại.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung trên TikTok có những đoạn phim ngắn dung tục, thiếu văn hóa, và đặc biệt những thông tin sai sự thật, truyền bá mê tín dị đoan và cổ xúy hành vi phạm tội.

Trước thực trạng đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ có cuộc thanh tra toàn diện TikTok tại Việt Nam trong thời gian tới. Bộ TT&TT cũng cho biết, nếu thanh tra có sai phạm sẽ xử lý nghiêm để làm trong sạch nội dung trên mạng xã hội này. Bộ TT&TT sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng nhiều giải pháp mạnh tay, triệt để. Không những vậy, những nền tảng xuyên biên giới như Tiktok còn chứa những quảng cáo sai sự thật khiến người dùng bị ảnh hưởng nên việc thanh tra lần này là cần thiết. 

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