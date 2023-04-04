Sau khi vụ lật xe dưa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, chị Thái Thị Việt Kiều được xe cứu thương đưa về bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào chiều 3/4, có nhiều thân nhân người bị nạn trong vụ xe tải chở dưa bị lật đã tập trung về khu nhà đại thể ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trong đó có những người đến để theo dõi sức khỏe người thân, cũng có những người đến để đưa thân nhân tử vong về mai táng. Chị Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn không tin phải vĩnh viễn rời xa người chồng Nguyễn Văn Lĩnh (40 tuổi). Chị Tuyết kể, đang vào mùa thu hoạch dưa ở Phú Yên, chồng chị vừa lên xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để bốc dưa thuê lên xe tải. Hằng năm, cứ vào mùa này là anh lại theo xe vào đây bốc dưa, còn bình thường anh đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để lo cho gia đình.

Vợ chồng anh chị có ba đứa con, lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất mới lên 4. Chị Tuyết ốm yếu không làm được việc nặng, thu nhập của gia đình nhờ vào việc làm thuê làm mướn của anh Lĩnh. Chị Tuyết nức nở cho hay: "Anh vất vả lam lũ vì vợ con. Quanh năm làm mướn để nuôi gia đình. Hôm qua bốc dưa đến tận khuya muộn, anh nói trưa nay sẽ theo xe về nhà. Nhưng giờ xe tải lật, anh bỏ lại bốn mẹ con tôi mà đi luôn rồi". Một trong số các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, anh Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi, ở cùng thôn với anh Lĩnh) bị gãy xương chậu và đa chấn thương, gãy ngành ngồi 2 bên, ngành mu bên trái, trật khớp mu, gãy cánh xương cùng bên trái, trật khớp. Đau xót hơn, vợ anh Bảy là Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi) cũng đã tử vong trong vụ tai nạn.

Sau khi vụ lật xe dưa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, chị Thái Thị Việt Kiều được xe cứu thương đưa về bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Vợ chồng anh Bảy có ba người con nhỏ, gia cảnh khó khăn nên cả hai hay theo xe tải vào Phú Yên bốc dưa rồi theo xe về. Không ngờ giờ chị Kiều mất, còn anh Bảy trọng thương. Hiện anh Bảy vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện và chưa hay biết vợ mình đã ra đi mãi mãi. Hiện trường vụ lật xe dưa nghiêm trọng - Ảnh: Báo Giao Thông Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 9h ngày 3/4, xe chở dưa mang biển số 73H-00942 lưu thông trên đường ĐT643 theo hướng Tây - Đông, khi đến địa phận xã An Mỹ thì bất ngờ tông vào khu vực vách núi. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, ô tô tải có khả năng bị mất phanh lúc đang đổ dốc, và chạy qua đoạn cua gấp dẫn tới sự cố, song đó chỉ mới là nhận định. Công an đang làm việc, lấy lời khai những người liên quan và hoàn tất khám nghiệm để làm rõ hơn sự việc. Dựa vào dữ liệu đăng kiểm, xe tải gặp nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Trọng tải xe gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất hôm 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ô tô tải được phép chở hai người. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn cabin xe có 9 người là hai tài xế, em gái của chủ hàng và 6 người lao động hái dưa nhờ xe xin về nhà.

Xót xa cảnh tang thương bao trùm xóm nghèo sau vụ lật xe chở dưa khiến 9 người thương vong ở Phú Yên Thôn Thọ Lộc 1 (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) có 2 người chết, 1 người trọng thương trong vụ tai nạn giao thông lật xe tải chở dưa hấu đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Yên khiến 9 người thương vong.

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