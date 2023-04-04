Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 3/4, khi nghe tin nhiều người tại địa phương bị thương vong trong vụ tai nạn, cả thôn Thọ Lộc 1 (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) ai nấy đều cũng bàng hoàng. Nhiều người bỏ công bỏ việc, chạy tới chạy lui thăm hỏi những gia đình có thân nhân gặp nạn. Những đôi mắt ngấn lệ, đượm buồn ngóng chờ tin tức.

"Mỗi lần đi làm về con lại lo chăm sóc mẹ, cười đùa để mẹ vui. Sao lần này con lại nằm im, không nói gì cả thế này", bà Mùi gào khóc nức nở khiến ai nấy đều không tránh khỏi nỗi xót xa.

Bà Cao Thị Mùi - mẹ anh Nguyễn Văn Lĩnh (40 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) năm nay đã gần 70 tuổi. Bà từng là nạn nhân TNGT, hiện không đi lại được, chỉ ngồi một chỗ. Nghe tiếng xe cứu thương chở thi thể con trai về trước ngõ nhà, bà ráng trườn ra ngoài rồi gào khóc. Nhiều người phải ngăn lại vì lo sợ bà yếu sức, ngất xỉu.

Ông Tỵ, ba anh Lĩnh ngồi một góc, ôm đầu khóc nức nở vì sự ra đi đột ngột của con trai - Ảnh: Báo Giao Thông

Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tỵ - ba anh Lĩnh dường như ngã khuỵu trước đầu xe cứu thương. Dáng vẻ gầy gò của người đàn ông quê mùa, hơn nửa đời người lam lũ nay lại gánh chịu nỗi mất mát quá lớn khiến ông như gục ngã. Từ lúc nghe tin dữ, vợ chồng ông không thiết tha ăn uống gì. Chỉ biết tựa cửa ngóng tin đứa con dâu đang theo xe vào hiện trường đưa thi thể con trai về. "Tội con tôi quá, nó đi làm đủ thứ để nuôi con, giờ con bỏ đi thế này, bọn trẻ biết trông cậy vào đâu", ông Tỵ liên tục ôm đầu khóc.

Vợ chồng anh Lĩnh và chị Nguyễn Thị Tuyết có 3 đứa con. Đứa lớn 9 tuổi, giữa 7 tuổi và nhỏ nhất chưa đầy 4 tuổi. Chị Tuyết đau ốm triền miên, không làm được việc nặng. Cả gia đình trông cậy vào việc làm thuê, làm mướn của anh.

"Anh nói cố gắng làm việc, dành dụm để sửa lại căn nhà cho mấy mẹ con em ở. Giờ mới xây được cái nhà nhỏ mà anh lại đột ngột ra đi thế này, mẹ con em biết sống sao", chị Tuyết gào khóc trong nỗi đau thương tuyệt vọng.

Nhìn thấy thi thể bố, ba đứa con anh Lĩnh cũng xúm lại, òa khóc nức nở khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Bà Ba, hàng xóm nhà anh Lĩnh nước mắt giàn giụa. Bà cho biết, gia đình anh Lĩnh rất khó khăn nên ai kêu gì anh làm nấy, không nề hà việc gì để kiếm tiền nuôi con, thuốc thang cho vợ. Bây giờ Lĩnh mất đi rồi, cuộc sống những ngày tới của gia đình chắc chắn sẽ khó khăn lắm.

Thi thể anh Lĩnh được đưa về quê mai táng - Ảnh: Báo Giao Thông

Cách đó không xa, không khí đau thương bao trùm gia đình chị Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi), một trong bốn người tử vong trong vụ xe tải lật và chồng chị là anh Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi) bị thương nặng. Thi thể chị Kiều chưa được đưa về đến nhà, hàng xóm đã tập trung lại để chia sẻ đau buồn.

Bà Lê Thị Thu, gần nhà anh Bảy cho hay, anh chị có hai con gái, một đang học đại học tại TP.HCM, một đứa đang học cấp ba. Lâu nay, do chẳng khá giả gì, lại có con đang tuổi đi học nên cả hai vợ chồng chị làm thuê khắp nơi để có tiền trang trải. Nghe tin chiếc xe chở vợ chồng anh gặp nạn, ai cũng lo lắng vì hai vợ chồng khi nào cũng đi làm chung với nhau.

"Hay tin cả hai vợ nó chồng gặp nạn, vợ mất, chồng trọng thương, ai cũng xót xa. Nhà ít người thân thích nên hàng xóm đã vào bệnh viện chăm thằng Bảy và phụ đưa thi thể vợ nó về. Nhà nó nghèo nhưng chưa từng cãi cọ, cứ cặm cụi đi làm kiếm tiền thôi, nhìn cảnh này tội quá", bà Thu chia sẻ.

Sau vụ tai nạn trên, anh Nguyễn Văn Bảy bị gãy xương chậu và đa chấn thương, gãy ngành ngồi 2 bên, ngành mu bên trái, trật khớp mu, gãy cánh xương cùng bên trái, trật khớp đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Người dân thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ tiếc thương những người xấu số - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 9h ngày 3/4, xe chở dưa mang biển số 73H-00942 lưu thông trên đường ĐT643 theo hướng Tây - Đông, khi đến địa phận xã An Mỹ thì bất ngờ tông vào khu vực vách núi. Hậu quả tai nạn làm 4 người tử vong và 5 người bị thương; trong đó 3 người tử vong trong cabin, một phụ nữ được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến chiều 3/4, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ 6 gia đình trên địa bàn có người là nạn nhân trong vụ TNGT.

Theo đó, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã hỗ trợ cho gia đình 3 người chết, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, gồm các nạn nhân Nguyễn Văn Lĩnh, Võ Thanh Tuấn, Thái Thị Thuý Kiều và 3 người bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng, gồm các nạn nhân Phạm Văn Dũng, Huỳnh Công Dương, Nguyễn Văn Bảy.