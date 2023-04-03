Vào ngày 3/4, Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Liên quan vụ cháu trai sát hại ông bà ngoại trên 80 tuổi ở thôn Tạ Trung (Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên), theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 3/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: "Ngày 1/4, bố Ph. phải đưa vợ lên bệnh viện ở Hà Nội điều trị nên có nhờ người đến trông Ph. Đến khuya, Ph. lẻn sang nhà ông bà ngoại và xin ngủ lại. Lúc đó, ông bà ngoại gọi điện xin ý kiến bố Ph. thì xảy ra vụ việc đau lòng".

Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Ph. có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa cho biết, khoảng 10h ngày 3/4, người thân bà H. cùng các cơ quan chức năng đoàn thể trên địa bàn đã lo hậu sự cho nạn nhân ở nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Thi thể bà H. sẽ được đưa qua nhà, sau đó mang đi hỏa táng. Địa phương cũng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Duyên cũng thông tin, sáng nay, UBND xã Chính Nghĩa đã đến bệnh viện động viên, thăm hỏi sức khỏe ông L. "Qua thăm hỏi, chúng tôi nhận thấy, sức khỏe ông L. dần hồi phục nhưng vẫn còn yếu. Ông L. tỉnh táo hơn so với khi đưa vào bệnh viện cấp cứu”, ông Duyên nói.

Người dân địa phương xôn xao trước vụ án mạng thương tâm - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 1h30 sáng 2/4, người dân địa phương nghe tiếng la hát phát ra từ nhà ông L. và vợ là bà H. (đều trên 80 tuổi, trú thôn Tạ Trung). Nghi có chuyện chẳng lành, hàng xóm chạy sang xem sao, phát hiện cả hai ông bà đều bị thương tích nặng nên đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên bà H đã tử vong vì vết thương quá nặng. Ông L vẫn đang cấp cứu. Qua điều tra, xác minh, bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Xuân Ph. (SN 1993, trú xã Chính Nghĩa), cháu ngoại của ông L. và bà H.

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