Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 3/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và ô tô bán tải được cất giấu trong vườn cao su cho thấy, có nhiều dấu vết, trong đó có vết máu bám dính, vân tay… trùng với nghi can Yang Zhong Wu, người đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn ở tỉnh Gia Lai.

Khi bị bắt, nghi can Yang Zhong Wu đề nghị phải có luật sư là người đồng hương Trung Quốc. Do nghi can là người nước ngoài nên Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền cho phép trong quá trình điều tra vụ án mạng.

Đến chiều 1/4, ông an tỉnh Bình Dương đã áp giải Yang Zhong Wu - nghi can sát hại nữ kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Yang Zhong Wu là giám đốc công ty nói trên đóng tại địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Vết máu ở ghế lái trên ô tô bán tải của nghi can - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lực lượng công an khám nghiệm chiếc xe ô tô mà nghi phạm cất giấu trong rừng cao su - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vết máu ở tay cầm trên ô tô bán tải của nghi can - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, Công an tỉnh Bình Dương cung cấp cho Công an tỉnh Gia Lai một trường hợp giết người rồi bỏ trốn. Đến 21h30 ngày 30/3, Công an TP Pleiku phát hiện đối tượng tại cửa hàng YODY (địa chỉ 01 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku). Ngay lập tức Công an TP Pleiku đã lao vào khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Yang Zhong Wu (quốc tịch Trung Quốc), đang trên đường lẩn trốn sau khi sát hại nữ kế toán tại Bình Dương. Công an đã thu giữ số tiền 792 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động của nghi phạm này, sau đó tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện nữ kế toán L.T.M. (SN 1993, trú tỉnh Bình Dương) chết trong phòng vệ sinh của công ty. Xung quanh hiện trường có một con dao dính đầy máu. Các nhân viên cũng nhìn thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, sau đó rời khỏi công ty.

Quá trình bỏ trốn, Yang Zhong Wu để lại chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 tại vườn cao su ở Bình Dương rồi bắt xe khách chạy trốn lên Gia Lai thì bị bắt giữ.