Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai

Xã hội 03/04/2023 16:01

Vào chiều 3/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 3/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và ô tô bán tải được cất giấu trong vườn cao su cho thấy, có nhiều dấu vết, trong đó có vết máu bám dính, vân tay… trùng với nghi can Yang Zhong Wu, người đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn ở tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng phát hiện vị trí nắp gập của thùng ô tô dính nhiều vết máu, bên trong thùng chứa một số đồ đạc cá nhân. Tại vị trí cabin, phát hiện bên hông trái của ghế lái và cần số còn bám dính vết máu, lực lượng chức năng lấy mẫu dấu vân tay trên vô lăng, kiểm tra dấu vết chìa khóa ô tô; thu giữ gương tích hợp camera hành trình. Toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại.

Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai - Ảnh 1
Yang Zhong Wu  cùng tang vật - Ảnh: VietNamNet

 

Khi bị bắt, nghi can Yang Zhong Wu đề nghị phải có luật sư là người đồng hương Trung Quốc. Do nghi can là người nước ngoài nên Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền cho phép trong quá trình điều tra vụ án mạng.

Đến chiều 1/4, ông an tỉnh Bình Dương đã áp giải Yang Zhong Wu - nghi can sát hại nữ kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Yang Zhong Wu là giám đốc công ty nói trên đóng tại địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai - Ảnh 2
Vết máu ở ghế lái trên ô tô bán tải của nghi can - Ảnh: Báo Tiền Phong
Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai - Ảnh 3
Lực lượng công an khám nghiệm chiếc xe ô tô mà nghi phạm cất giấu trong rừng cao su - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai - Ảnh 4
Vết máu ở tay cầm trên ô tô bán tải của nghi can - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, Công an tỉnh Bình Dương cung cấp cho Công an tỉnh Gia Lai một trường hợp giết người rồi bỏ trốn. Đến 21h30 ngày 30/3, Công an TP Pleiku phát hiện đối tượng tại cửa hàng YODY (địa chỉ 01 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku). Ngay lập tức Công an TP Pleiku đã lao vào khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, người đàn ông khai tên Yang Zhong Wu (quốc tịch Trung Quốc), đang trên đường lẩn trốn sau khi sát hại nữ kế toán tại Bình Dương. Công an đã thu giữ số tiền 792 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động của nghi phạm này, sau đó tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện nữ kế toán L.T.M. (SN 1993, trú tỉnh Bình Dương) chết trong phòng vệ sinh của công ty. Xung quanh hiện trường có một con dao dính đầy máu. Các nhân viên cũng nhìn thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, sau đó rời khỏi công ty. 

Quá trình bỏ trốn, Yang Zhong Wu để lại chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 tại vườn cao su ở Bình Dương rồi bắt xe khách chạy trốn lên Gia Lai thì bị bắt giữ.

 

Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích

Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích

Chiếc ô tô 7 chỗ BKS 29A-370.15 đi trên quốc lộ 4C khi tới địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc đã va chạm với một người rồi lao xuống vực cách mặt đường hơn 12m.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ giám đốc giết hại nữ kế toán tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 49 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt