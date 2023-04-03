Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích

Xã hội 03/04/2023 15:48

Chiếc ô tô 7 chỗ BKS 29A-370.15 đi trên quốc lộ 4C khi tới địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc đã va chạm với một người rồi lao xuống vực cách mặt đường hơn 12m.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 3/4, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hà Giang cho biết một ô tô 7 chỗ mang biển số Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 4C. Khi đi đến cuối đèo Mã Pì Lèng, thuộc xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, tài xế dừng xe cho khách đi tham quan Tượng đài Thanh niên xung phong.

Lúc khách xuống hết, tài xế lùi xe và va phải một người đàn ông đang đứng chụp ảnh ở khu vực trên (người này không cùng đoàn), khiến nạn nhân bị hất văng xuống dưới, rơi trúng vào một hố sâu và mất tích. Riêng ô tô rơi xuống taluy âm, tài xế bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích - Ảnh 1
Đang chụp ảnh ở Mã Pì Lèng thì bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố mất tích - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích - Ảnh 2
Khu vực chiếc xe gặp nạn thuộc đoạn cuối của đèo Mã Pì Lèng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người đưa tin
Va chạm với ô tô ở chân đèo Mã Pì Lèng khi đang chụp ảnh, một người rơi vào hang mất tích - Ảnh 4
Khu vực hang đá nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng nằm dưới taluy âm, cách mặt đường khoảng 10 m. Khu vực này có hai hang đá vôi tự nhiên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và cùng người dân tìm nạn nhân.

"Hiện khu vực này có 2 hang đá vôi tự nhiên. Bước đầu chúng tôi nghi nạn nhân rơi vào một hang sâu hơn nhưng miệng hang này lại bị chiếc ô tô gặp nạn che lấp lối vào", vị đại diện nói và cho biết cơ quan chức năng đang đẩy nhanh việc cẩu kéo chiếc ô tô khỏi hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đoạn đường xảy ra sự việc rất hiểm trở, nhiều khúc cua và đã được cắm biển cảnh báo dốc dài, nguy hiểm nhưng chưa có hàng rào hộ lan.

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Bệnh viện quận 1 tiếp nhận các nạn nhân bị thương để sơ cứu ban đầu, sau đó những ca nặng đã được chuyển tuyến để điều trị.

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