Vào ngày 3/4, ông Đinh Hoàng Long - Chủ tịch UBND phường Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thông tin về nguyên nhân liên quan đến vụ việc của bé trai 11 tuổi ở Quảng Ninh bị cửa cuốn đè tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ việc bé trai 11 tuổi ở Quảng Ninh bị cửa cuốn đè tử vong, ông Đinh Hoàng Long - Chủ tịch UBND phường Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Qua xác định ban đầu, vụ việc xảy ra do cửa cuốn của gia đình cháu bé bị hỏng cảm biến chống vật cản. Nguyên nhân là do trời mưa sét đánh nên hệ thống cảm biến bị hỏng, gia đình cháu bé chưa kịp sửa chữa dẫn đến vụ việc thương tâm", ông Long nói.

Sét đánh hỏng cảm biến chống vật cản của cửa cuốn - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 7h30 ngày 2/4, cháu L.Đ.T. (11 tuổi), con anh Lê Xuân H. và chị Đào Thị H. (cùng 37 tuổi, ngụ phường Cao Thắng), không may bị cửa cuốn đè trúng người.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu T. đi cấp cứu nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kết luận cháu bé đã tử vong.

Ngoài, một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, cháu T. đang chuẩn bị đi học thêm, nhưng lúc hạ cửa cuốn thì cháu bị quên đồ, khi chạy vào trong nhà lấy đồ thì cửa cuốn hạ nhanh, khiến cháu bị cửa kẹp vào giữa ngực. Tuy nhiên thông tin này vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Nhận tin báo, Công an phường Cao Thắng đã báo cáo sự việc tới Công an TP Hạ Long. Bước đầu, UBND phường Cao Thắng và UBND TP Hạ Long đã hỗ trợ gia đình cháu bé số tiền 10 triệu đồng.

Cận cảnh hiện trường vụ xe tải chở dưa lật vào vách núi ở Phú Yên: 4 người tử vong, 5 người bị thương Vào ngày 3/4, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm cách đưa ba nạn nhân mắc kẹt trong chiếc xe tải bị lật trên vách núi ven tỉnh lộ 643 đoạn qua thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An ra ngoài.

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