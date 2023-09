Sức khỏe hiện tại của 3 cháu bé trong vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An: 'Một cháu đã phải cắt đi một cánh tay'

“Một cháu đã phải cắt đi một cánh tay. Một cháu khác bị thương ở chân và đang chờ theo dõi xem có giữ được hay không”, ông Dinh thông tin về sức khỏe của 3 trẻ nhỏ đi xe đạp qua đường không may gặp nạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng thông tin, lực lượng công an đang làm việc, đến nay chưa kết luận chính thức về vụ nổ ở gara ô tô. trong 3 cháu nhỏ bị thương thì 2 cháu được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi cấp cứu, một cháu nhẹ hơn ở lại bệnh viện tuyến huyện.

Đứng ngồi không yên khi 3 cháu nội đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ông Hồ Trọng Nhàn (SN 1957, trú xã Quỳnh Tân) chia sẻ, vợ chồng Nhâm có 4 người con, cuộc sống khá vất vả và khó khăn. Ông Nhàn cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, hai cháu Hồ Thị Khánh V. và Hồ Trọng Đ. được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cháu Hồ Trọng N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành ở huyện Quỳnh Lưu. Các cháu sức khỏe yếu nên chúng tôi rất lo lắng”.

Ông Trần Văn Cương, PGĐ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết thêm, hai cháu bé được đưa vào viện trong tình trạng bị thương, nguy kịch. Riêng cháu Khánh V. sốc mất máu nặng. Các bác sỹ đang nỗ lực để cứu chữa cho các nạn nhân.

Người thân, hàng xóm đến động viên gia đình anh Hồ Trọng Nhâm có 3 con nhỏ bị thương nặng - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, thêm một nạn nhân trong vụ nổ tại gara ô tô vào chiều cùng ngày, tử vong.

"Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu song người đàn ông 30 tuổi đã tử vong. 4 nạn nhân còn lại vẫn đang được tích cực điều trị tại các bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ cưa bom gây nổ hay nổ từ vật liệu gì, công an đang điều tra. Bộ Chỉ huy quân sự huyện, tỉnh Nghệ An nói không phải nổ bom mìn mà do bình hơi, khí", ông Tâm cho biết.