Sức khỏe hiện tại của 3 cháu bé trong vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An: 'Một cháu đã phải cắt đi một cánh tay'

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ tại gara ở Ngệ An đã làm 2 người tử vong. 4 người bị thương nặng, trong đó có 3 cháu nhỏ được xác định là anh em ruột trong một gia đình.
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Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 16h18 ngày 2/4, một tiếng nổ lớn phát ra từ gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển. Thời điểm này, trong gara ô tô ngoài anh Hiển còn có 2 người đàn ông khác. Ngoài ra có 3 cháu nhỏ là anh em trong một gia đình đang nhờ bơm xe đạp trong gara.
Các nạn nhân tử vong gồm anh Lê Tiến Hiển (28 tuổi) và anh Nguyễn Duy Nhật (30 tuổi). Các nạn nhân bị thương gồm anh Nguyễn Duy Kỳ (36 tuổi), cháu H.T.N. (14 tuổi), H.T.A.Đ. (10 tuổi) và H.T.K.V. (8 tuổi).
Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng thông tin, lực lượng công an đang làm việc, đến nay chưa kết luận chính thức về vụ nổ ở gara ô tô. trong 3 cháu nhỏ bị thương thì 2 cháu được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi cấp cứu, một cháu nhẹ hơn ở lại bệnh viện tuyến huyện.
“Một cháu đã phải cắt đi một cánh tay. Một cháu khác bị thương ở chân và đang chờ theo dõi xem có giữ được hay không”, ông Dinh thông tin về sức khỏe của 3 trẻ nhỏ đi xe đạp qua đường không may gặp nạn.
Đứng ngồi không yên khi 3 cháu nội đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ông Hồ Trọng Nhàn (SN 1957, trú xã Quỳnh Tân) chia sẻ, vợ chồng Nhâm có 4 người con, cuộc sống khá vất vả và khó khăn. Ông Nhàn cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc, hai cháu Hồ Thị Khánh V. và Hồ Trọng Đ. được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cháu Hồ Trọng N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành ở huyện Quỳnh Lưu. Các cháu sức khỏe yếu nên chúng tôi rất lo lắng”.
Ông Trần Văn Cương, PGĐ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết thêm, hai cháu bé được đưa vào viện trong tình trạng bị thương, nguy kịch. Riêng cháu Khánh V. sốc mất máu nặng. Các bác sỹ đang nỗ lực để cứu chữa cho các nạn nhân.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, thêm một nạn nhân trong vụ nổ tại gara ô tô vào chiều cùng ngày, tử vong.
"Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu song người đàn ông 30 tuổi đã tử vong. 4 nạn nhân còn lại vẫn đang được tích cực điều trị tại các bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ cưa bom gây nổ hay nổ từ vật liệu gì, công an đang điều tra. Bộ Chỉ huy quân sự huyện, tỉnh Nghệ An nói không phải nổ bom mìn mà do bình hơi, khí", ông Tâm cho biết.