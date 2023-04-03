Hiện trường vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 cháu bé bị thương nặng

Xã hội 03/04/2023 10:25

Vào ngày 3/4, một hộ dân ở đối diện với gara ô tô đã bị nhiều mảnh vỡ xuyên phá từ vụ nổ kinh hoàng ở xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm hư hỏng bờ tường, kính cửa.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ nổ lớn như bom xảy ra tại gara ô tô của gia đình anh Lê Tiến Hiển (Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót. Thậm chí, nhiều đồ đạc tại gara ô tô bị đảo lộn, một chiếc xe đạp biến dạng ngay phía trước, nhiều mảnh vỡ tung tóe.

Điều đáng nói, mặc dù nằm ở phía đối diện với gara nhưng nhà anh Lê Tiến Thái (SN 1975, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) cũng bị nhiều mảnh vỡ làm rách tôn cửa, đâm xuyên một lỗ bờ tường đứt dây điện, hỏng cả cửa kính, bậc thềm nhà…

“Mặc dù lúc xảy ra vụ nổ, nhà tôi cửa đóng then cài nhưng cũng bị hư hỏng nhiều thứ. Sức ép của vụ nổ làm mảnh vỡ xuyên thủng bờ tường, cửa tôn bị rách nhiều vết nhỏ. Đặc biệt, cửa kính bền chắc như vậy nhưng bị nứt rạn cả một cánh, xuyên thủng một lỗ ”, anh Thái cho biết.

Hiện trường vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 1Hiện trường vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 2Hiện trường vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 3
Hiện trường sau vụ nổ khủng khiếp khiến mảnh nổ văng vào kính cường lực, lỗ thủng như đạn bắn - Ảnh: VietNamNet

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại làng quê yên bình khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng cho hay: “Anh Hiển làm nghề sửa chữa ô tô đã lâu, sống rất hiền lành, tử tế. Bà con chúng tôi rất xót xa khi sự việc xảy ra quá bất ngờ... Nhìn hiện trường thật khủng khiếp, chủ gara nằm trong cùng, tử vong không còn nguyên vẹn, còn anh Nguyễn Duy K. nằm giữa bị thương rất nặng vùng chân; nạn nhân Nguyễn Duy Nhật ở sát ngoài đường, các cháu nhỏ bị thương nằm ở mép đường. Các nạn nhân còn sống nằm vật vã, kêu cứu trong đau đớn”, anh Nguyễn Đăng C. (SN 1976, trú địa phương) cho hay.

Hiện trường vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 4
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân - Ảnh: VOV
Hiện trường vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 5
Nhiều vật dụng bay tung tóe sau vụ nổ - Ảnh: VOV
Hiện trường vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 6
Vụ nổ đã khiến 2 nạn nhân tử vong, 4 nạn nhân khác đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, danh tính các nạn nhân gồm: Lê Tiến Hiển; Nguyễn Duy N. (người buôn sắt vụn, trú Nghệ An). Hiện các nạn nhân còn lại (trong đó có 3 trẻ em) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

3 cháu nhỏ gồm Hồ Trọng N. (14 tuổi); Hồ Trọng Anh Đ. (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh V. (8 tuổi) đều là con của vợ chồng anh Hồ Trọng Nhâm và chị Lê Thị Hòa (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân). Thời điểm gặp nạn, 3 cháu nhỏ đang đi xe đạp qua đường. 

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

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