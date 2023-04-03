Thiếu nữ 15 tuổi ở Quảng Nam sinh con nặng 2,7kg

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 3/4, bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), xác nhận thông tin bệnh viện vừa hỗ trợ 2 mẹ con sản phụ 15 tuổi vượt cạn thành công.

Theo bác sĩ Sơn, tình trạng trẻ vị thành niên quan hệ tình dục, mang thai thực sự là vấn đề rất đáng lo ngại. Hiện nay, trong nhà trường chỉ cấp THPT mới có chương trình giáo dục giới tính, giáo dục sinh sản, ông Sơn cho rằng như vậy là hơi muộn, cần thiết đưa vào chương trình từ cấp THCS để giáo dục các em.

Trước đó, ngày 24/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam tiếp nhận sản phụ 15 tuổi là người đồng bào dân tộc thiểu số, trú tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Thời điểm này, thiếu nữ đang mang thai 36 tuần 3 ngày, vào phòng sinh không biết rặn đẻ, sau đó tim thai suy, đầu không lọt. Các bác sĩ buộc phải chuyển mổ, em bé chào đời nặng 2,7 kg. Đến thời điểm này, sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định, đã được cho ra viện.

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, báo cáo mới nhất công bố cuối năm 2022 của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), cho thấy số ca mang thai tuổi vị thành niên (15-19 tuổi) chưa có xu hướng giảm trong những năm gần đây, chiếm khoảng 2,5 - 3% tổng số phụ nữ mang thai. Mỗi năm, có thêm khoảng 3.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên tại các cơ sở y tế công lập, thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Thiếu nữ 15 tuổi ở tỉnh Quảng Nam vừa sinh một cháu bé nặng 2,7 kg - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, một sự việc tương tự xảy ra ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội, theo thông tin từ báo Lao Động, GS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận và đỡ đẻ cho thai phụ 13 tuổi được chuyển từ tuyến dưới lên. Thai phụ sinh thường em bé nặng 2,9 kg ngay sau khi vào viện. Sau sinh, tình trạng 2 mẹ con bình thường và đã được xuất viện.

Trước đó, khi thai phụ vừa sinh xong, gia đình có ý định bỏ lại hoặc giao em bé cho người khác nuôi. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ các bác sĩ, gia đình đồng ý đưa hai mẹ con về.

Theo bác sĩ sản khoa, mang thai ở độ tuổi còn quá trẻ là nguy cơ sảy thai, phá thai hoặc nếu sinh con rất dễ bị dị tật. Việc mang thai đủ tháng nhưng khung xương chậu của người mẹ chưa phát triển có thể gây khó khăn trong quá trình sinh nở. Bên cạnh đó, thai phụ có thể gặp tình trạng băng huyết, tai biến sản khoa, nhất là khi tự sinh con hoặc đẻ rơi.

Mặt khác, việc chưa sẵn sàng làm mẹ, kỹ năng chăm con, nuôi con chưa có. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em bé. Hơn thế nữa, trẻ vị thành niên sinh con cũng dễ bị ảnh hưởng đến tinh thần, nguy cơ trầm cảm sau sinh cao.