Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe giường nằm tránh xe tải, rồi lao vào nhà dân ven QL14 (phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai) xảy ra trưa 2/4, đã để lại những ám ảnh đối với 28 hành khách trên xe.

Theo thông tin từ VOV, vợ chồng anh Lê Thanh Tùng (SN 1982) và chị Phùng Thị Tuyết (SN 1987, cùng trú tại xã Ea Tul, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là 2 trong số 8 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên xe giường nằm BKS 47B-022.30, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Anh Tùng cho biết mình nằm hàng ghế thứ tư, cùng phía tài xế. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe giường nằm đang đổ dốc Hàm Rồng (quốc lộ 14, đoạn thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) hướng Đắk Lắk đi vào TP Pleiku, Gia Lai, với tốc độ cao. Chỉ trong vòng vài giây, tài xế và một hành khách khác tử vong tại chỗ, 3 người ngồi đầu 3 hàng ghế bị thương rất nặng.

“Tốc độ xe đi rất nhanh. Từ ngã ba Hàm Rồng xuống là đi ào ào luôn, chạy rất nhanh. Khi nghe tiếng bùm, chát chúa lỗ tai, tối thui tối mù, không còn gì nữa. Lúc đó, tôi tưởng xe bị lật, liền bám sợ rớt. Khi mở mắt ra thì xe không lật, thấy kính và tường đè lên người. Khi tông vào đuôi xe ben, tài xế bị đứt đôi người, không còn người điều khiển, xe lao vào nhà dân luôn”, anh Tùng kể. Chị Phùng Thị Tuyết đang chờ xuất viện sau khi gặp TNGT ở Gia Lai thì hay tin bố qua đời - Ảnh: Báo Giao Thông Quách Văn Hoàng (SN 2007, ở huyện Ea Hleo, Đắk Lắk), một nạn nhân khác cho biết bản thân mình may mắn chỉ bị choáng. Còn mẹ của Hoàng là bà Hà Thị Tâm (SN 1980) là 1 trong 3 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực. Hoàng kể trong sợ hãi: “Mẹ em bị nặng là do đập vào bên cánh xe tải, bị gãy xương chậu, giãn xương lưng, mảnh kính cắt đứt gân ngón tay. Lúc bị tai nạn là xe đang chạy bay vào nhà dân, mẹ em chuẩn bị rớt, em kéo mẹ em lại, xe đứng thì em giúp mẹ xuống dưới".

Ông Hoàng Đức Long (hành khách) cho biết trước khi xe khách lao vào nhà dân, ông nghe tiếng tài xế xe khách la thất thanh. "Sau khi xe khách đâm vào nhà dân, hành khách trên xe vô cùng hoảng loạn, nhiều người la hét rất to vì sợ xe bốc cháy. Khi phụ xe phá cửa, hành khách nhanh chóng thoát khỏi xe mà không màng tới đồ đạc", ông Long nói. Một nạn nhân đang được theo dõi tại Khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Gia Lai - Ảnh: VOV Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 12h20 ngày 2/4, ô tô khách mang BKS 47B-022.30 do ông Nguyễn Xuân Đông (52 tuổi) cầm lái, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến ngã ba La Sơn, thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì va chạm với ô tô tải BKS 81C-187.87, do Trần Duy Hùng (27 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, Gia Lai) điều khiển. Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Xuân Đông và ông Phan Văn Nguyện chết tại chỗ; 8 người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VTC News Bác sĩ Nguyễn Công Huấn, trưởng kíp trực hôm nay tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, cho biết sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông, bệnh viện đã khởi động chế độ báo động đỏ, tập trung cán bộ và phương tiện để cấp cứu cho các nạn nhân. Hiện nay, trong số 8 nạn nhân, thì có 3 người bị nặng được điều trị tích cực, 5 người xây xát phần mềm và sang chấn tâm lý, có thể được xuất viện sớm. “Một ca đa chấn thương, choáng rất nặng, sau khi xử trí vết thương thì bệnh nhân đó đã được chuyển lên phòng mổ cấp cứu. Còn 2 trường hợp chấn thương sọ não đã được chuyển lên Khoa Ngoại Chấn thương sọ não, tiếp tục theo dõi. 5 ca còn lại đang được theo dõi tại khoa cấp cứu với tình trạng sang chấn tâm lý và một số vết thương xây xát phần mềm”, bác sĩ Huấn cho hay. Hiện tại, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Đồng thời, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Vụ xe khách lao vào nhà dân làm 2 người tử vong: Không có dữ liệu giám sát hành trình Vào chiều ngày 2/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ tai nạn giao thông xe giường nằm tông vào nhà dân làm 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

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