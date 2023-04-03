Vụ xe khách lao vào nhà dân làm 2 người tử vong: Không có dữ liệu giám sát hành trình

Xã hội 03/04/2023 07:44

Vào chiều ngày 2/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ tai nạn giao thông xe giường nằm tông vào nhà dân làm 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào lúc hơn 12 giờ ngày 2.4, trên QL14, đoạn thuộc địa phận thôn Hàm Rồng, P.Chi Lăng, TP.Pleiku (Gia Lai), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben BS 81C-187.87 do anh Trần Duy Hùng (27 tuổi, trú tại H.Mang Yang, Gia Lai) điều khiển với xe khách BS 47B-022.30 do ông Nguyễn Xuân Đ. (52 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe khách có tổng cộng 30 người (thông tin ban đầu trước đó trên xe có 24 hành khách). Sau đó chiếc xe khách mất lái, tông vào một nhà dân bên đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Xuân Đông và hành khách Phan Văn Nguyện (SN 1947, quê Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ, 8 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kiểm tra sức khỏe.

Vụ xe khách lao vào nhà dân làm 2 người tử vong: Không có dữ liệu giám sát hành trình - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên
Vụ xe khách lao vào nhà dân làm 2 người tử vong: Không có dữ liệu giám sát hành trình - Ảnh 2
Ttài xế Nguyễn Xuân Đ. và ông Phan Văn Ng. trên xe khách chết tại chỗ, 8 người bị thương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, tiến hành cứu nạn, cứu hộ và xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Kết quả xác minh ban đầu, tài xế Trần Duy Hùng có bằng lái xe hạng C, được cấp vào tháng 2-2020. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe tải ghi nhận tốc độ xe lúc xảy ra tai nạn là 12 giờ 2 phút 39 giây là 13 km/giờ; lúc 12 giờ 2 phút 19 giây là 40 km/giờ.

Tài xế xe khách Nguyễn Xuân Đông có bằng lái xe hạng E, do Sở GT-VT tỉnh Đắk Lắk cấp tháng 11-2020. Cơ quan chức năng không ghi nhận được dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách.

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