Điện Biên: Hai chị em ruột tử vong do đuối nước khi đi xe đạp ngã xuống kênh

Xã hội 01/04/2023 20:18

Vào ngày 1/4, người dân trên địa bàn khi đi lấy nước tưới rau thì phát hiện thi thể 2 cháu nhỏ là Q.A (6 tuổi) và Q.T (3 tuổi) dưới kênh dẫn nước tưới tiêu của Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 16h ngày 1/4, người dân bản Pom Loi trong lúc đi lấy nước tưới rau đã phát hiện hai cháu bé bị đuối nước dưới Kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm (đoạn thuộc địa phận bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Ông Lường Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Thanh cho biết, hai cháu bé là Trần Doãn Quỳnh Anh (sinh năm 2017) và Trần Doãn Quỳnh Trang (sinh năm 2020), là hai chị em ruột, đang tạm trú tại bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Điện Biên: Hai chị em ruột tử vong do đuối nước khi đi xe đạp ngã xuống kênh - Ảnh 1
Nguyên nhân ban đầu xác định do hai cháu bé chở nhau bằng xe đạp đi chơi nhưng không may bị ngã xuống kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm dẫn đến đuối nước - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, nguyên nhân ban đầu xác định do hai cháu bé chở nhau bằng xe đạp đi chơi trên đường nhưng không may bị ngã xuống kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm dẫn đến đuối nước.

Khi người dân phát hiện đã vớt các cháu lên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nhưng các bác sĩ xác định là hai cháu đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức an táng cho hai cháu.

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