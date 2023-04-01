Mẹ chở 2 con lao thẳng ô tô xuống hồ Tây: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Xã hội 01/04/2023 19:47

Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, ô tô do một người phụ nữ điều khiển đã nhầm chân ga nên xảy ra vụ việc trên.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều tối 1/4, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sau khi nắm được sự việc ô tô lao xuống hồ Tây, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường cứu hộ chiếc xe lên bờ. 

"Hiện anh em báo cáo chưa rõ nguyên nhân làm sao chiếc xe này lao được xuống hồ Tây. Trước đây cũng tại khu vực đó đã xảy ra tình trạng xe lao xuống hồ", lãnh đạo UBND quận Tây Hồ nói thêm.

Còn theo chỉ huy Công an phường Xuân La, cả 3 người trên ôtô đã thoát ra ngoài an toàn, không có thương vong. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là tài xế mất lái. Thời điểm xảy ra sự việc thời tiết khu vực này có mưa phùn kèm sương mù dày đặc khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế.

Mẹ chở 2 con lao thẳng ô tô xuống hồ Tây: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Hình ảnh chiếc ô tô lao xuống hồ Tây chiều 1/4 - Ảnh: VietNamNet
Mẹ chở 2 con lao thẳng ô tô xuống hồ Tây: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Lực lượng chức năng cẩu phương tiện để làm rõ nguyên nhân tai nạn - Ảnh: VOV
Mẹ chở 2 con lao thẳng ô tô xuống hồ Tây: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3
Chiếc ô tô được đưa lên bờ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ) cũng cho biết, người điều khiển ô tô là phụ nữ, trên xe chở theo hai con nhỏ. Do nhầm lẫn chân ga nên xảy ra vụ việc trên.

 

Hiện nữ tài xế này đã đi về nhà, rất may không xảy ra thương tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa được chiếc ô tô lên bờ.

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